1 Carabinieri denunciano un 56enne per furto aggravato

Nel corso della mattinata odierna, a conclusione di attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Terracina (LT) hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 56 anni del posto, per il reato di furto aggravato.
Nello specifico, a seguito della querela presentata da una donna di 65 anni del posto, per un furto patito lo scorso 10 ottobre all’interno del proprio esercizio commerciale, i Carabinieri della Stazione di Terracina (LT) hanno avviato un’indagine che, in tempo brevi, ha permesso di identificare l’identificare l’indagato quale autore del reato.
In particolare, i Carabinieri grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza del negozio, hanno potuto constatare come l’indagato, in un momento di distrazione della donna, si era impossessato della sua borsa contenente la somma di 80 euro circa per poi darsi a precipitosa fuga.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.