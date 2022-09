1^ Green Race Valle del Bisenzio: tanta attesa per la competizione “VERDE”

Tanto interesse, intorno alla competizione, che riporta in Toscana l’automobilismo sportivo “green”, la quale accoglierà le adesioni sino a sino a sabato 10 settembre.

La gara sarà di regolarità “a media” su percorsi dal forte impatto emozionale e comprende, alla domenica, una cronoscalata.

La presentazione alla stampa ed alle autorità avrà luogo martedì 13 settembre alle ore 11,00 a Prato, alla sede di Via Ferrucci.

Prato – Tanta attesa, tanto interesse, intorno alla 1^ Green Race Valle del Bisenzio, prevista a Prato per il 17 e 18 settembre. L’evento “verde” che riporta in Toscana le competizioni che guardano alla sostenibilità ambientale, è anche nel pieno del periodo delle iscrizioni, che si allungherà sino a sabato 10 settembre.

Sarà una gara di regolarità a media riservata esclusivamente alle vetture ad alimentazione elettrica, ibrida o endotermica, l’evento promosso dall’Automobile Club Prato, che fa parte del Trofeo Nazionale per vetture ad Energia Alternativa, ed inserito nel contesto del celebre “Settembre Pratese” che, tra rievocazioni storiche e festival, trasformerà anche quest’ anno la città di Prato in un vero e proprio fulcro di eventi disparati, e proprio la “Green Race” sarà la grande novità.

La presentazione dell’evento, alla stampa ed alle Autorità, avrà luogo martedì 13 settembre alle ore 11,00 alla sede di ACI PRATO, in Via Ferrucci.

SCENARI MOZZAFIATO PER LA PRIMA GIORNATA, UNA “SALITA”, PER LA SECONDA.

Intanto, a conferma del fermento che gira intorno all’evento, sono arrivate già diverse adesioni, alla gara, che vedrà il via sabato 17 settembre da P.zza Mercatale in Prato e sono in programma 200 chilometri da percorrere, a strada aperta al traffico, tra gli splendidi scenari toscani, divisi in due settori che vedranno i concorrenti “salutare” gli abitati di Montemurlo, Tobbiana, Lentula, Vernio, Cavarzano, Vaiano, dopo aver attraversato le loro splendide valli, con la volontà da parte degli Organizzatori e delle Case automobilistiche coinvolte, di ribadire la volontà di legare il passato, la cultura le tradizioni ad un futuro che non rinneghi la storia, ma che ne esalti, invece, la logica e la continuità in un progresso tecnologico intelligente e costruttivo.

Rientrati a Prato, dopo una breve sosta “tecnica” in Piazza Mercatale, la gara riprenderà il suo percorso dirigendosi a sud, per riscoprire la sua storia “medievale ed etrusca”, attraversando i Comuni di Quarrata, Vinci, Verghereto, Carmignano, Poggio a Caiano. L’arrivo finale riporterà i Concorrenti in Piazza Mercatale dove avrà luogo, la cerimonia di premiazione.

Domenica 18 settembre sarà invece Vaiano ad attendere i concorrenti per dar vita alla seconda frazione di gara. Ospiti del Comune, si sfideranno lungo i 3 km della storica gara in salita della “Vaiano-Schignano”, percorrendo le cinque manche previste, nel rispetto dei tempi imposti e dei consumi vettura. La premiazione, dopo l’esposizione delle classifiche, avrà luogo nell’esclusivo contesto di Villa del Mulinaccio, accolti, come sempre dall’entusiasmo e la solidarietà dell’intera vallata.

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2022

ore 14:30/19:00 alla sede ACI Prato, Via F. Ferrucci 195 – Prato

Sessione straordinaria di verifiche sportive-controllo dei documenti- consegna materiali – rilascio licenza giornaliera di Concorrente

SABATO 18 SETTEMBRE 2022

VERIFICHE SPORTIVE/ DISTRIBUZIONE MATERIALI E ROAD BOOK ore 08:30/09:30

alla Direzione Gara – Piazza Mercatale, Prato.

VERIFICHE TECNICHE ANTE GARA ore 09:30/10:30 Piazza Mercatale, Prato.

BRIEFING CON DIRETTORE GARA cartaceo distribuito durante le verifiche sportive

PARTENZA PRIMA VETTURA ore 10:30 Piazza Mercatale, Prato.

INGRESSO PRIMA VETTURA IN RIORDINO ore 13:09 Piazza Mercatale, Prato.

USCITA PRIMA VETTURA DAL RIORDINO ore 14:09 Piazza Mercatale, Prato.

ARRIVO PRIMA VETTURA ore 16:40 Piazza Mercatale, Prato.

ESPOSIZIONE CLASSIFICA FINALE ore 17:30 – Direzione Gara – Piazza Mercatale, Prato.

PREMIAZIONI ore 18:00 Piazza Mercatale, Prato.

UNA DOPPIA COMPETIZIONE PARTICOLARE

Non sarà la velocità, a caratterizzare questo evento che si divide in due sezioni distinte, ma il rispetto delle medie impiegate per percorrerlo in una ferrea disanima dei singoli consumi; una passerella delle migliori vetture e dei Marchi automobilistici più prestigiosi che hanno deciso di escludere entro il 2035 ogni produzione di veicoli diesel e benzina e vogliono, anche attraverso lo sport, esaltare il valore sociale e politico delle loro scelte.

Questa tipologia di gare è fortemente voluta sia dalla Federazione Internazionale, dell’Automobile (FIA) che dall’ Automobile Club d’Italia e, proprio grazie all’appoggio di ACI Prato e delle diverse Istituzioni locali e il patrocinio dei Comuni di Prato e di Vaiano, la città laniera è stata scelta come elemento fondamentale di questo nuovo Challenge riservato esclusivamente alle vetture alimentate con energie alternative.

COME PARTECIPARE

Non vi è bisogno di particolari attrezzature o dispositivi di sicurezza per risultare conformi ed essere riconosciuti Conduttori e inseriti nell’ordine di partenza della gara, dal momento che tutte le vetture iscritte dovranno essere strettamente di serie ed omologate per la normale circolazione stradale. Non è consentito il solo uso della “targa prova”.

Relativamente alla regolamentazione sportiva, potranno iscriversi alle due manifestazioni tutti i titolari di licenza Aci Sport di REGOLARITA’ 2022 che potrà essere rilasciata presso gli uffici dell’ACI Prato nei giorni antecedenti la gara, anchenella formula “giornaliera”, esibendo:

· Patente di guida in corso di validità

· Tessera di Socio ACI in corso di validità

· Certificato medico rilasciato dal proprio medico di base per attività sportiva automobilistica

Questa formula permette l’iscrizione ad una “vera gara” a tutti coloro che avessero sempre desiderato avvicinarsi al mondo del motorsport. Un evento aperto anche ai Concessionari d’auto locali che volessero, con una sana e vera competizione, dimostrare le capacità di guida e la validità del prodotto “green” del marchio automobilistico da essi rappresentato.

Classificazione tecnica delle vetture /suddivisione:

· Full Electric

· Vetture Ibride

· Vetture Endotermiche (bi-fuel / no benzina)

Tutte le informazioni sull’evento presenti qui:

