1° Maggio a Milano, l’attività della Polizia di Stato presso la stazione Centrale

Ieri a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 24 anni e un cittadino congolese 42enne, rispettivamente per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nella giornata del primo maggio, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in Piazza Luigi di Savoia, sono stati avvicinati dal dipendente di un’attività commerciale che lamentava la presenza di alcune persone chiuse all’interno del bagno del locale. Poco dopo il gruppo si è allontanato dai servizi igienici senza fornire una spiegazione plausibile, motivo per il quale i poliziotti, insospettiti da questo comportamento, hanno accompagnato i quattro soggetti presso gli uffici della Polfer per effettuare degli accertamenti; un 24enne facente parte del gruppo, nella circostanza, è stato trovato in possesso di una busta contenente 1,7 grammi di ketamina, un rotolo di carta cellophane, 64 buste trasparenti, un bilancino di precisione e la somma di 400 euro in banconote di vario taglio, il tutto sequestrato. Contestualmente, gli agenti, transitando in piazza IV Novembre, sono stati avvicinati dal 42enne, il quale, in stato di alterazione psicofisica, ha iniziato a insultare i poliziotti e a dimenarsi, nel tentativo di resistere al controllo e, nella circostanza un poliziotto si è recato in ospedale, riportando una prognosi di 3 giorni.

Infine, nel primo pomeriggio, i poliziotti in servizio nella stazione di Milano Centrale, hanno notato un bambino di 8 anni che si aggirava presso un binario della stazione, impaurito. Un viaggiatore presente sul posto ha riferito agli agenti di averlo visto poco prima in compagnia di un gruppo di persone che si dirigevano presso un altro binario con passo affrettato. Gli agenti, utilizzando i sistemi di autoparlanti presenti in stazione, sono riusciti a rintracciare i genitori, i quali hanno riferito di aver perso di vista il minore nella folla di viaggiatori.