10 Maglie azzurre per la 5° tappa di Coppa del Mondo Lead a Madrid Rogora e Schenk puntano a scalare posizioni nella classifica di circuito

Sull’onda dell’entusiasmo per il bronzo di Filip Schenk a Chamonix e dell’argento di Laura Rogora a Innsbruck, il team azzurro si prepara per la prossima tappa di Coppa del Mondo Lead che si disputerà al Recinto Ferial de Alcobendas, a Madrid, venerdì 18 e sabato 19 luglio. Sarà un debutto per la città spagnola, che ospita per la prima volta una World Cup.

Si tratta della penultima prova del circuito, che si concluderà con la tappa di Koper, in Slovenia, il 5-6 settembre, e rappresenta, per la campionessa romana, ormai trapiantata a Trento, e per il campione altoatesino, un’occasione ghiotta per raccogliere ulteriori punti nel ranking assoluto. Al tempo stesso è un importante appuntamento per gli altri azzurri desiderosi di portare il tricolore più in alto possibile grazie alle loro prestazioni.

Filip Schenk (Fiamme Oro), dopo aver conquistato il suo primo podio in Coppa del Mondo, si ritrova al 7° posto in classifica generale e vorrà ribadire la sua presenza fra gli atleti da battere.

Stefano Ghisolfi (Fiamme Oro), che è rimasto di poco fuori dalla finale francese, ha senza dubbio una grande motivazione per puntare ad entrare nella top 8. Giovanni Placci (Fiamme Oro), dopo quattro semifinali, mira ad approdare anche lui a quell’emozionante ultima via da scalare. Giorgio Tomatis (Centro Sportivo Esercito) e Matteo Reusa (ASD Kuota 8.10) aspirano ad un risultato che li porti più in alto in classifica, mentre il diciassettenne Riccardo Vicentini (Lupi Climbing Team), dopo il bronzo in Coppa Europa a Campitello, fa il suo esordio in World Cup Senior.

Laura Rogora (Fiamme Oro), dopo 2 quarti posti e una fantastica medaglia d’argento, si è trovata per la prima volta fuori dalla finale a Chamonix, col 9° posto, e ambisce a tornare nella rosa delle finaliste, forte del suo 3° posto nel ranking assoluto. Ilaria Scolaris (S.A.S.P. Torino) punta senz’altro a tornare a disputare le semifinali, come aveva fatto a Wujiang e a Bali.

Viola Battistella (Fiamme Oro) torna a gareggiare in Coppa del Mondo dopo l’esperienza di 2 anni fa, avendo accumulato medaglie in Coppa Italia che le hanno dato energia ed entusiasmo. Anche Valentina Arnoldi (Ragni Lecco) fa la sua seconda apparizione in World Cup dopo la prima prova nel 2023 e anche per lei la motivazione è ai massimi livelli.

A dare filo da torcere ai nostri 10 atleti saranno i campioni che si sono spartiti finora lo spazio sul podio: per la compagine femminile basti pensare alla britannica McNeice, alla coreana Seo e alla statunitense Sanders, mentre sul fronte maschile all’inarrivabile Anraku, al britannico Roberts, al “padrone di casa” Ginès Lòpez, al belga Van Duysen, e ai giapponesi Suzuki e Yoshida.

Ma ecco il programma di gara: venerdì 18 luglio a partire dalle ore 8.30 cominceranno le qualifiche, alle ore 20.30 si disputeranno le semifinali.

Sabato 19 luglio alle ore 20.30 sarà l’atteso momento delle finali femminili e alle ore 21.30 si svolgeranno le emozionanti finali maschili.

Come sempre, sarà possibile assistere alle finali in diretta streaming sulla piattaforma Discovery+ o sui Canali Satellitari Eurosport, pronti a respirare all’unisono con i nostri atleti e a sospingerli fino al top!

