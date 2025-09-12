Sport

10 ^ Tappa Coppa Italia delle Regioni: nuove classifiche #10^ prova Scaroni allunga. Polti Visit Malta che rimonta!

Christian Scaroni (XDS Astana) si conferma sempre più leader della classifica individuale della Coppa Italia delle Regioni: con i 20 punti raccolti alla Coppa Sabatini di Peccioli  vola a quota 156, ampliando ulteriormente il margine su Giulio Ciccone (Lidl-Trek) fermo a 98.

Nella top 10 si registrano invece le risalite di Diego Ulissi (XDS Astana) e Francesco Busatto (Intermarché–Wanty), che grazie agli 8 punti conquistati a Peccioli superano rispettivamente Marco Frigo (Israel Premier Tech) e Luca Colnaghi (VF Group Bardiani – CSF Faizanè).

La corsa tra i team si infiamma: la VF Group Bardiani – CSF Faizanè (222) non raccoglie punti, mentre la Polti Visit Malta riduce quasi tutto il gap portandosi ad una sola lunghezza. I 22 punti incassati da Davide Piganzoli con il decimo posto di giornata fanno salire la formazione biancorossa a quota 221.

Grande movimento anche nelle classifiche speciali. Nella combattività irrompe Christian Scaroni, capace di guadagnare 30 punti nella Coppa Sabatini ed entrare direttamente al secondo posto.

Nei GPM è invece Samuele Zoccarato (Polti Visit Malta) a lasciare il segno: grazie alla lunga permanenza in fuga, ottiene 30 punti e si piazza subito al terzo  posto.

In entrambe le graduatorie, però, il leader resta Mattia Bais (Polti Visit Malta).

Tra i giovani, Davide Piganzoli consolida ulteriormente la sua maglia: i 15 punti raccolti a Peccioli lo portano ad allungare a +29 su Marco Frigo, impegnato nella Vuelta. Si avvicina anche Francesco Busatto, che con gli 8 punti di oggi riduce il gap dal secondo posto.

LE MAGLIE DI COPPA

CLASSIFICA INDIVIDUALE UOMINI:

PosizioneCognome e NomeSquadraPunteggio finale
1SCARONI ChristianXDS ASTANA TEAM156
2CICCONE GiulioLIDL-TREK98
3PIGANZOLI DavideTEAM POLTI VISITMALTA89
4COVI AlessandroUAE TEAM EMIRATES XRG64
5ULISSI DiegoXDS ASTANA TEAM64
6FRIGO MarcoISRAEL – PREMIER TECH60
7VELASCO SimoneXDS ASTANA TEAM54
8CONCA FilippoASD SWATT CLUB50
9BUSATTO FrancescoINTERMARCHÉ – WANTY45
10COLNAGHI LucaVF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’40


CLASSIFICA SQUADRE:
 

PosizioneTeamPunteggio finale
1VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’222
2TEAM POLTI VISITMALTA221
3MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE89
4ASD SWATT CLUB72
5SOLUTION TECH VINI FANTINI46
6PETROLIKE24
7MBH BANK BALLAN CSB22
8S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK10
9BIESSE – CARRERA – PREMAC5
10GENERAL STORE – ESSEGIBI – F.LLI CURIA5



CLASSIFICA GIOVANI:
 

PosizioneCognome e NomeSquadraPunteggio finale
1PIGANZOLI DavideTEAM POLTI VISITMALTA89
2FRIGO MarcoISRAEL – PREMIER TECH60
3BUSATTO FrancescoINTERMARCHÉ – WANTY45
4PINARELLO AlessandroVF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’34
5FINN Lorenzo MarkRED BULL – BORA – HANSGROHE28
6MARCELLUSI MartinVF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’24
7BARONCINI FilippoUAE TEAM EMIRATES XRG23
8MILAN JonathanLIDL-TREK20
9BURATTI NicolòBAHRAIN VICTORIOUS17
10DE CASSAN DavideTEAM POLTI VISITMALTA15


CLASSIFICA GPM:

PosizioneCognome e NomeSquadraPunteggio finale
1BAIS MattiaTEAM POLTI – VISIT MALTA80
2COVI AlessandroUAE TEAM EMIRATES XRG47
3ZOCCARATO SamueleTEAM POLTI VISITMALTA30
4FRIGO MarcoISRAEL – PREMIER TECH30
5SPREAFICO MatteoMG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE30
6SCARONI ChristianXDS ASTANA TEAM30
7BAIS DavideTEAM POLTI – VISIT MALTA30
8PINARELLO AlessandroVF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’28
9RACCANI SimoneNAZIONALE ITALIANA25
10CIPOLLINI EdoardoMBH BANK BALLAN CSB20


COMBATTIVITA’

PosizioneCognomeNomeSquadraPunteggio finale
1BAISMattiaTeam Polti – VisitMalta70
2SCARONIChristianXDS Astana Team30
3BATTISTELLASimoneEF Education – EasyPost30
4FRIGOMarcoIsrael – Premier Tech30
5BAISDavideTeam Polti – VisitMalta30
6SBARAGLIKristianSolutionTechViniFantini30
7ZOCCARATOSamueleTeam Polti – VisitMalta27
8COVIAlessandroUAE Team Emirates XRG25
9BUSATTOFrancescoIntermarché – Wanty20
10SPREAFICOMatteoMG.K Vis Costruzioni e Ambiente20

Com. Stam. Lega Ciclismo Professionistico

