10 ^ Tappa Coppa Italia delle Regioni: nuove classifiche #10^ prova Scaroni allunga. Polti Visit Malta che rimonta!
Christian Scaroni (XDS Astana) si conferma sempre più leader della classifica individuale della Coppa Italia delle Regioni: con i 20 punti raccolti alla Coppa Sabatini di Peccioli vola a quota 156, ampliando ulteriormente il margine su Giulio Ciccone (Lidl-Trek) fermo a 98.
Nella top 10 si registrano invece le risalite di Diego Ulissi (XDS Astana) e Francesco Busatto (Intermarché–Wanty), che grazie agli 8 punti conquistati a Peccioli superano rispettivamente Marco Frigo (Israel Premier Tech) e Luca Colnaghi (VF Group Bardiani – CSF Faizanè).
La corsa tra i team si infiamma: la VF Group Bardiani – CSF Faizanè (222) non raccoglie punti, mentre la Polti Visit Malta riduce quasi tutto il gap portandosi ad una sola lunghezza. I 22 punti incassati da Davide Piganzoli con il decimo posto di giornata fanno salire la formazione biancorossa a quota 221.
Grande movimento anche nelle classifiche speciali. Nella combattività irrompe Christian Scaroni, capace di guadagnare 30 punti nella Coppa Sabatini ed entrare direttamente al secondo posto.
Nei GPM è invece Samuele Zoccarato (Polti Visit Malta) a lasciare il segno: grazie alla lunga permanenza in fuga, ottiene 30 punti e si piazza subito al terzo posto.
In entrambe le graduatorie, però, il leader resta Mattia Bais (Polti Visit Malta).
Tra i giovani, Davide Piganzoli consolida ulteriormente la sua maglia: i 15 punti raccolti a Peccioli lo portano ad allungare a +29 su Marco Frigo, impegnato nella Vuelta. Si avvicina anche Francesco Busatto, che con gli 8 punti di oggi riduce il gap dal secondo posto.
CLASSIFICA INDIVIDUALE UOMINI:
|Posizione
|Cognome e Nome
|Squadra
|Punteggio finale
|1
|SCARONI Christian
|XDS ASTANA TEAM
|156
|2
|CICCONE Giulio
|LIDL-TREK
|98
|3
|PIGANZOLI Davide
|TEAM POLTI VISITMALTA
|89
|4
|COVI Alessandro
|UAE TEAM EMIRATES XRG
|64
|5
|ULISSI Diego
|XDS ASTANA TEAM
|64
|6
|FRIGO Marco
|ISRAEL – PREMIER TECH
|60
|7
|VELASCO Simone
|XDS ASTANA TEAM
|54
|8
|CONCA Filippo
|ASD SWATT CLUB
|50
|9
|BUSATTO Francesco
|INTERMARCHÉ – WANTY
|45
|10
|COLNAGHI Luca
|VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’
|40
CLASSIFICA SQUADRE:
|Posizione
|Team
|Punteggio finale
|1
|VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’
|222
|2
|TEAM POLTI VISITMALTA
|221
|3
|MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE
|89
|4
|ASD SWATT CLUB
|72
|5
|SOLUTION TECH VINI FANTINI
|46
|6
|PETROLIKE
|24
|7
|MBH BANK BALLAN CSB
|22
|8
|S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK
|10
|9
|BIESSE – CARRERA – PREMAC
|5
|10
|GENERAL STORE – ESSEGIBI – F.LLI CURIA
|5
CLASSIFICA GIOVANI:
|Posizione
|Cognome e Nome
|Squadra
|Punteggio finale
|1
|PIGANZOLI Davide
|TEAM POLTI VISITMALTA
|89
|2
|FRIGO Marco
|ISRAEL – PREMIER TECH
|60
|3
|BUSATTO Francesco
|INTERMARCHÉ – WANTY
|45
|4
|PINARELLO Alessandro
|VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’
|34
|5
|FINN Lorenzo Mark
|RED BULL – BORA – HANSGROHE
|28
|6
|MARCELLUSI Martin
|VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’
|24
|7
|BARONCINI Filippo
|UAE TEAM EMIRATES XRG
|23
|8
|MILAN Jonathan
|LIDL-TREK
|20
|9
|BURATTI Nicolò
|BAHRAIN VICTORIOUS
|17
|10
|DE CASSAN Davide
|TEAM POLTI VISITMALTA
|15
CLASSIFICA GPM:
|Posizione
|Cognome e Nome
|Squadra
|Punteggio finale
|1
|BAIS Mattia
|TEAM POLTI – VISIT MALTA
|80
|2
|COVI Alessandro
|UAE TEAM EMIRATES XRG
|47
|3
|ZOCCARATO Samuele
|TEAM POLTI VISITMALTA
|30
|4
|FRIGO Marco
|ISRAEL – PREMIER TECH
|30
|5
|SPREAFICO Matteo
|MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE
|30
|6
|SCARONI Christian
|XDS ASTANA TEAM
|30
|7
|BAIS Davide
|TEAM POLTI – VISIT MALTA
|30
|8
|PINARELLO Alessandro
|VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’
|28
|9
|RACCANI Simone
|NAZIONALE ITALIANA
|25
|10
|CIPOLLINI Edoardo
|MBH BANK BALLAN CSB
|20
COMBATTIVITA’
|Posizione
|Cognome
|Nome
|Squadra
|Punteggio finale
|1
|BAIS
|Mattia
|Team Polti – VisitMalta
|70
|2
|SCARONI
|Christian
|XDS Astana Team
|30
|3
|BATTISTELLA
|Simone
|EF Education – EasyPost
|30
|4
|FRIGO
|Marco
|Israel – Premier Tech
|30
|5
|BAIS
|Davide
|Team Polti – VisitMalta
|30
|6
|SBARAGLI
|Kristian
|SolutionTechViniFantini
|30
|7
|ZOCCARATO
|Samuele
|Team Polti – VisitMalta
|27
|8
|COVI
|Alessandro
|UAE Team Emirates XRG
|25
|9
|BUSATTO
|Francesco
|Intermarché – Wanty
|20
|10
|SPREAFICO
|Matteo
|MG.K Vis Costruzioni e Ambiente
|20
Com. Stam. Lega Ciclismo Professionistico