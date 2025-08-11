Notizie

100 agenti di polizia municipale a Palermo. Per già idonei/e Scadenza ravvicinata 

E’ stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse del Comune di Palermo  per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di  100 agenti di polizia municipale  rivolto a coloro che risultano idonei/e in graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre Amministrazioni pubbliche.

Per i posti che dovessero essere ancora da coprire interverrà  la Commissione RIPAM: gestirà l’esame e l’approvazione del bando di concorso per il reclutamento del personale mediante procedura concorsuale semplificata.

Il termine per inviare la domanda di ammissione è il  20 agosto 2025. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo concorsi@cert.comune.palermo.it. Clicca qui per leggere l’avviso completo.

