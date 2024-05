100 giorni ai World Skate Games Italia. Festival mondiale dei giovani e degli sport rotellistici

Mancano solo 100 giorni ai World Skate Games Italia. Il Mondiale dei Mondiali di tutti gli sport su rotelle. 12 discipline in un turbinio di emozioni mozzafiato, per l’evento internazionale in scena dal 6 al 22 di settembre. Un vero e proprio spettacolo per milioni di appassionati. Un festival dei giovani, dello sport e dell’intrattenimento.

Dopo il grandissimo successo del 2022 in terra argentina, per la prima volta l’Italia ospiterà la quarta edizione dei World Skate Games. Saranno quattro le regioni coinvolte: Lazio, Abruzzo, Piemonte ed Emilia Romagna, per un appuntamento che si preannuncia unico nel suo genere.

Diverse le città protagoniste della manifestazione che già da queste ultime settimane sono stateteatro di eventi e iniziative di promozione dei Mondiali 2024. Campioni di differenti discipline, skaters e pattinatori hanno invaso piazze, strade, palazzetti, skatepark, tra i monumenti e in assoluta armonia con il tessuto urbano dei centri interessati, in un clima di festa dedicata allo sport e alle rotelle. Un antipasto di quella che sarà la manifestazione di settembre.

Così, nei giorni scorsi, il lungomare adriatico di Pescara è diventato il set cinematografico di uno dei trailer di presentazione dei WSG 2024, grazie alla partecipazione degli atleti della Nazionale Italiana di pattinaggio corsa; Rimini e la riviera romagnola hanno visto in scena le emozionanti evoluzioni dei pattinatori dell’artistico; il centro di Roma e i suoi quartieri storici si sono trasformati in un mega park per i trick di inline freestyle, skate cross, scootering, skateboarding. Trieste è diventata quinta suggestiva delle coreografie dei campioni mondiali del pattinaggio artistico. Novara ha regalato adrenalina e spettacolo con la squadra della Nazionale Italiana di Hockey Pista.

Le discipline rotellistiche godono ormai da diversi anni di un grandissimo appeal mediatico, di migliaia di followers e di un seguito internazionale in costante crescita, grazie a tantissimi appassionati e sportivi e a numeri impressionanti, come quelli dei prossimi World Skate Games Italia 2024. 12.000 tra atleti, tecnici e delegazioni provenienti da 100 Paesi del mondo. Una partecipazione di decine di migliaia di fan da ogni parte del globo. 12 discipline, tra cui quella olimpica dello skateboarding. 4 regioni coinvolte, 600 competizioni, più di 100 broadcasting tv e media, oltre 150 titoli da assegnare. Sono solo alcuni dei numeri dello straordinario evento mondiale. Un festival dello sport, Urban, Giovane e Sostenibile, caratterizzato da un linguaggio universale, quello delle rotelle.

Italia teatro della manifestazione. Le regioni interessate dai WSG 2024:

LAZIO

Roma, Ostia: Skateboarding Park / Scootering Park / Roller Freestyle Park

Roma, Colle Oppio: Skateboarding Street / Roller Freestyle Street/ Scootering Street

Roma, Pincio: Skateboarding Vert / Roller Freestyle Vert / Inline Freestyle/ Skate Cross

Roma ospiterà anche la spettacolare Cerimonia d’apertura del 6 di settembre.

ABRUZZO

Roccaraso: Inline Hockey

Montesilvano: Pattinaggio Corsa su Pista e Roller Derby

Pescara: 100 mt. Pattinaggio Corsa

Sulmona: Pattinaggio Corsa su Strada

Chieti: Inline Slalom

Tortoreto: Inline Downhill e Skateboarding Downhill

Roller Marathon Pattinaggio Corsa: 42 Km tra le strade del lungomare adriatico: Pescara, Montesilvano e Francavilla al Mare.

EMILIA-ROMAGNA

Rimini: Pattinaggio Artistico

PIEMONTE

Novara: Hockey Pista

Com. Stam. + foto