100 giorni al Women’s EuroBasket 2025 Oggi la conferenza stampa in SalaBorsa

La Biblioteca SalaBorsa, meraviglioso polo culturale incastonato nel cuore di Bologna e nel dopoguerra sede delle partite casalinghe della Virtus, ha ospitato oggi la conferenza stampa per celebrare i 100 giorni che mancano alla prima partita del girone assegnato a “Basket City”, prima fase del Women’s EuroBasket 2025.

Ospite d’onore il presidente di FIBA Europe Jorge Garbajosa: “Ringrazio la FIP per l’organizzazione del girone di Bologna e tutte le istituzioni che hanno supportato la Federazione. E’ un grande momento per la pallacanestro femminile su scala mondiale, da quando sono presidente di FIBA Europe tante sono state le innovazioni e i risultati ci stanno premiando. Ci attendiamo un Europeo Femminile entusiasmante, quando venti anni fa venivo a giocare a Bologna contro Virtus e Fortitudo ho avuto modo di capire quanto la pallacanestro sia amata in questa città. Credo sarà un appuntamento importante per la vostra Nazionale, per il presente e per il futuro visto che si tratta di un gruppo molto giovane. Ci vediamo presto a Bologna”.

Il Sindaco di Bologna Matteo Lepore ha fatto gli onori di casa: “Un grande evento sportivo internazionale che siamo orgogliosi di accogliere a Bologna. È la prima volta che ospitiamo l’Europeo femminile di basket, e siamo certi che la città saprà far sentire il proprio calore a tutte le squadre in gara, ed in particolare alla nostra Nazionale, che vede nella rosa alcune giocatrici che hanno un legame bello con Bologna, per aver giocato in passato da noi. Il PalaDozza, il tempio del basket cittadino, sarà una cornice perfetta, anche per lo storico primato del record di presenze di pubblico per una partita di basket femminile. Si parte, quindi, con il migliore degli auspici: sarà una bella avventura per la quale ringrazio l’organizzazione, le federazioni internazionale e italiana di Basket e la Regione Emilia-Romagna, con la quale condividiamo il comune impegno per portare nel nostro territorio eventi sportivi belli e importanti come questo”.

“Da oggi comincia il cammino di avvicinamento al Fiba Women’s Eurobasket 2025, un grande appuntamento di caratura internazionale, che siamo orgogliosi di ospitare nell’ambito del cartellone promosso e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna – ha commentato l’assessora regionale al Turismo, Commercio e Sport Roberta Frisoni-. A giugno Bologna e l’Emilia-Romagna saranno capitali di questo sport così amato e seguito, confermando la forte vocazione sportiva di un intero territorio. Per questa Regione si tratta di una scelta forte a favore dello sport in tutte le sue declinazioni, un evento che potrà essere di stimolo soprattutto per le ragazze a praticare e coltivare le proprie passioni sportive. Dalla pratica di base che deve diventare sempre più un’opportunità alla portata di tutti, ai grandi eventi che, come questo, possono diventare un volano importante anche dal punto di vista turistico”.

Ha chiuso la conferenza stampa l’intervento del presidente della FIP Giovanni Petrucci: “Innanzitutto voglio ringraziare il Ministero per lo Sport e i Giovani, la Regione Emilia Romagna e il Comune di Bologna per lo straordinario sostegno all’organizzazione del girone. Il sorteggio ci ha assegnato un girone molto difficile ma la mia lunga esperienza di dirigente sportivo mi ha insegnato che non ci sono partite impossibili soprattuto se si indossa la Maglia della Nazionale, l’unica che può portarti ai vertici in termini di popolarità. Noto con piacere la presenza in platea di grandi dirigenti come Claudio Fenucci e Giovanni Carnevali, oltre al Segretario LBA Francesco Riccò. Segno del prestigio che accompagna questo grande evento, il 18 giugno ci faremo trovare pronti”.

In SalaBorsa anche il coach della Nazionale Femminile Andrea Capobianco insieme a Laura Spreafico, Olbis Andrè, Jasmine Keys, Matilde Villa, Martina Fassina e Costanza Verona.

Andrea Capobianco ha fatto riferimento all’importanza dell’ambiente che supporterà le Azzurre: “Nella squadra c’è un clima emotivo positivo, avremo bisogno del sostegno dei nostri tifosi ma se a oggi non siamo in grado di assicurare grandi risultati, possiamo però promettere che in campo daremo tutto e onoreremo la Maglia Azzurra. Da amante di questo sport, voglio ringraziare la FIP e il presidente Petrucci per la grande opportunità che mi è concessa di partecipare a un evento straordinario come questo Europeo”.

La bolognese Olbis Andrè ha parlato in rappresentanza delle sei Azzurre presenti in SalaBorsa: “Amo la mia città e sono certo che ci sarà tanto tifo al Paladozza. Sappiamo che sarà tosta ma d’altra parte in un Europeo non esistono partite facili: dobbiamo concentrarci sui noi stesse, sulle nostre qualità e sulle cose da migliorare. Faremo di tutto per onorare al meglio questo Europeo in casa”.

La 40esima edizione del FIBA Women’s EuroBasket si gioca dal 18 al 29 giugno, per la prima volta in quattro Paesi diversi: oltre a Bologna, anche Brno (Cechia), Amburgo (Germania) e il Pireo (Grecia).

L’Italia è stata sorteggiata nel girone B insieme a Serbia, Slovenia e Lituania: le Azzurre esordiranno al Paladozza il 18 giugno contro la Serbia, il 19 sfida alla Slovenia e il 21 ultimo impegno della prima fase con la Lituania (tutte le partite alle ore 21.00). Le prime due classificate accedono ai Quarti, che si giocheranno al Pireo insieme a tutto il resto della fase finale. Passato il turno, l’Italia incrocerebbe una squadra del girone A ovvero una tra Francia, Turchia, Grecia e Svizzera.

I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket. Il girone di Bologna è organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro con la collaborazione dell’advisor commerciale Master Group Sport.

L’Italia torna a organizzare un girone dell’Europeo Femminile a 18 anni dall’edizione ospitata dall’Abruzzo, in assoluto sarà l’ottava volta per il nostro Paese. Nessun altra nazione vanta lo stesso record, a seguire c’è la Francia con 5 edizioni e l’Ungheria con 4. Nel 1938 è stata la volta di Roma e le Azzurre vinsero l’Oro, nel 1968 della Sicilia, nel 1974 della Sardegna, nel 1981 delle Marche, nel 1985 del Veneto, nel 1993 dell’Umbria e nel 2007 dell’Abruzzo.

