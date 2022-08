“1000 Miglia” di stimoli per Rudy Michelini: atteso sulle strade del penultimo atto tricolore

Il portacolori della scuderia Movisport conferma la propria partecipazione al confronto in programma – nel fine settimana – in provincia di Brescia. Reduce dalla vittoria assoluta alla Coppa Città di Lucca, il driver tornerà al volante della Volkswagen Polo Rally2 del team HK Racing.

Lucca. É atteso ad un nuovo impegno tricolore, Rudy Michelini. Il pilota portacolori della scuderia Movisport, recente vincitore della Coppa Città di Lucca, sarà chiamato a confermare la bontà del feeling espresso al volante della Volkswagen Polo Rally2 sull’asfalto casalingo, cercando di concretizzare le medesime, buone sensazioni anche sulle strade del Rally 1000 Miglia, penultima manche del Campionato Italiano Assoluto Rally. L’appuntamento, in programma nel fine settimana in provincia di Brescia, lo vedrà nuovamente affiancato dal copilota Michele Perna, parte integrante di un impegno che chiamerà ancora in causa il team HK Racing – al centro di una nuova proposta in termini di regolazioni, rivelatesi congeniali alle caratteristiche del pilota – e Pirelli, marchio che equipaggerà la vettura.

Un percorso, quello di Rudy Michelini, interrotto dopo il Rally di Alba e pronto a riprendere con la partecipazione agli ultimi due appuntamenti della massima espressione rallistica nazionale, il Rally 1000 Miglia ed il Rally Due Valli. Un forfait, quello che lo ha visto assente al Rally di Roma Capitale, che non ha tuttavia compromesso una situazione di classifica che, attualmente, vede il driver lucchese in quinta posizione nella classifica dedicata al Campionato Italiano Rally Promozione.

Il 45° Rally 1000 Miglia prenderà il via venerdì 26 con lo shakedown ai Laghi di Sovenigo, a partire dalle ore 8:00. La gara, entrerà poi nel vivo alle 17:30 con il semaforo verde alla “Valle Sabbia Dall’Era Valerio Srl”, trasmessa in diretta televisiva su ACI Sport TV e su RAI Sport. Sabato 27 le restanti otto prove speciali, quattro da ripetere per due volte: “Provaglio Valsabbia” la cui ultima parte sarà nuovamente in diretta streaming e su ACI Sport TV; quindi “Irma”, “Moerna” e la lunga “Pertiche” in una versione di oltre 26 chilometri. Sede di partenza e arrivo sarà in Piazzale Arnaldo, con la cerimonia di premiazione in programma sabato sera a partire dalle 19:00, dopo che le vetture protagoniste avranno lasciato il Castello di Brescia, cornice che ambienterà l’ultimo riordino.

Nelle foto ( Amicorally): Rudy Michelini in azione alla Coppa Città di Lucca.

