1000 Miglia, Rovigo corse festeggia il bis

Vittoria tra i mezzi militari e terzo posto di raggruppamento per il presidente Verza, alternatosi al volante con Maurizio Indelicato, campione italiano in carica nel CIREAS.

Rovigo – Sono stati cinque giorni a dir poco intensi che hanno dato vita ad un’avventura meravigliosa, quella vissuta da Diego Verza e da Maurizio Indelicato nel loro esordio alla 1000 Miglia, andato in archivio con tanta soddisfazione per Rovigo Corse.

Il presidente del sodalizio polesano, in coppia con l’attuale campione italiano assoluto nel CIREAS, ha inserito nella bacheca della sede un paio di trofei che lasciano un segno pesante.

Poco meno di duemila i chilometri affrontati dai due, al volante di una Fiat Campagnola AR51 del 1952 messa a disposizione dalla Squadra Corse UNUCI e gestita da Filippo Zanin, attraversando una buona fetta d’Italia che ha toccato il punto più basso a Roma.

La vittoria nella classifica riservata ai mezzi militari, il terzo posto nel proprio raggruppamento, il quattordicesimo assoluto nella classifica a penalità ed il quarantaquattresimo nella generale sono un bottino che è di tutto rispetto per chi si presentava per la prima volta in quel di Brescia.

“Sono riuscito ad onorare la promessa fatta a mio padre” – racconta Verza (presidente Rovigo Corse) – “e farlo assieme ad una persona speciale, come è Maurizio, è stata la ciliegina sulla torta. Già esserci è stato incredibile, ringraziando il generale Franco Giovanni Sperotto e la famiglia Zanin in primis, ma riuscire a portare a casa una vittoria ed un terzo, sfiorando la top ten a penalità, è qualcosa che non avremmo mai immaginato prima del via. Le emozioni che abbiamo vissuto in questi giorni non hanno paragoni. È proprio un sogno divenuto realtà per merito di tutti i partners che hanno creduto nel nostro progetto, sostenendolo fin dal principio.”

“Un’esperienza unica ed emozioni a non finire” – gli fa eco Indelicato – “per questo devo ringraziare la Rovigo Corse ed il presidente Verza, grande compagno di viaggio e navigatore che mi ha diretto in modo eccellente durante tutta la gara. È stato di grande supporto, sia nei momenti più critici come guida del mezzo che in quelli di particolare stress. Sono stati cinque giorni impegnativi, davvero duri, alla guida di un mezzo non facile. Grazie alla Squadra Corse UNUCI. Torniamo a casa arricchiti da una settimana che non dimenticheremo mai, magari facendone tesoro per un eventuale ritorno alla prossima edizione. Grazie a tutti i partners.”

Partiti Martedì 17 Giugno da Brescia i due portacolori della compagine rodigina hanno così attraversato l’Emilia Romagna ed il Lazio, facendo poi rientro in Lombardia per salire sulla pedana d’arrivo da vincitori nella giornata di Sabato scorso.

Il tempo da dedicare ai festeggiamenti è davvero poco perchè il Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche è già pronto a mettere in scena una nuova sfida, in programma nel weekend.

