10eLotto: a Giarre (CT) vinti 100mila euro – Lotto, a Marsala colpo da 23.750 euro

10eLotto: a Giarre (CT) vinti 100mila euro Sicilia in festa con il 10eLotto. Nel concorso del 10eLotto di giovedì 6 giugno, come riporta Agipronews, a Giarre, in provincia di Catania, è stata messa a segno una vincita del valore di 100 mila euro con un 9.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 22,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,7 milioni di euro in questo 2024.

Lotto, a Marsala colpo da 23.750 euro

Il Lotto premia la Sicilia. Nel concorso di giovedì 6 giugno, come riporta Agipronews, da segnalare tre ambi e un terno dal valore totale di 23.750 euro realizzati a Marsala, in provincia di Trapani. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,7 milioni di euro, per un totale di 558,2 milioni di euro da inizio 2024.

Com. Stam. fonte Agipronews