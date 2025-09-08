10eLotto, a Messina, Palermo e Barrafranca (EN) tripletta da 135mila euro. Lotto, doppietta da 68.500 euro in Sicilia

10eLotto, a Messina, Palermo e Barrafranca (EN) tripletta da 135mila euro. Festeggia la Sicilia, dove i concorsi del 10eLotto di venerdì 5 e sabato 6 settembre, come riporta Agipronews, hanno regalato premi per complessivi 135mila euro,

grazie a tre vincite così distribuite: 100mila euro in via Consolare Pompea a Messina grazie a un 9, 20mila euro in viale Michelangelo a Palermo con un 8 ‘Doppio Oro’ e 15mila euro in via Cannada a Barrafranca, in provincia di Enna, con un 6 ‘Doppio Oro’. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,6 miliardi di euro dall’inizio del 2025.

Lotto, doppietta da 68.500 euro in Sicilia

Esulta la Sicilia con una doppietta da 68.500 euro totali nelle estrazioni del Lotto di sabato 6 settembre 2025: come riporta Agipronews, centrati 50.500 euro a Catania, grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Firenze, con una giocata Lottopiù da 5 euro in un punto vendita di Piazza Mancini Battaglia. A questi si aggiungono 18mila euro vinti a Palermo presso un esercizio di Piano di Sant’Erasmo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 14,4 milioni di euro, per un totale di 893,7 milioni di euro da inizio 2025.

Com. Stam. fonte Agipronews