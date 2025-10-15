10eLotto, a Ribera (AG) vinti 20mila euro – SuperEnalotto: in provincia di Agrigento centrati due “5” per oltre 55mila euro
10eLotto, a Ribera (AG) vinti 20mila euro Sicilia a segno con il 10eLotto. Nel concorso di martedì 14 ottobre 2025, come riporta Agipronews, è stata infatti realizzata una vincita da 20mila euro in Corso Francesco Crispi a Ribera, in provincia di Agrigento, grazie a un 9.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 29,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,1 miliardi da inizio anno.
SuperEnalotto: in provincia di Agrigento centrati due “5” per oltre 55mila euro
La Sicilia esulta con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 14 ottobre, come riporta Agipronews, centrati due “5” 27.970,75 euro in provincia di Agrigento: uno a Licata presso il Tabacchi Riv.16 in corso Serrovira, 168, l’altro a Bivona nel Tabacchi Mangiapane in via Porta Palermo, 196.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 16 ottobre, sale a 64,8 milioni di euro.
Com. Stam. fonte Agipronews