10eLotto: a Santa Croce Camerina colpo da 50mila euro – SuperEnalotto: ad Aci Sant’Antonio centrato un “5” da che sfiora i 20mila euro

Il 10eLotto premia la Sicilia. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, centrato un 9 Oro da 50mila euro a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, in piazza Vittorio Emanuele. Vincita più alta della giornata.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 751 milioni di euro dall’inizio del 2025.

SuperEnalotto: ad Aci Sant’Antonio (CT) centrato un “5” da che sfiora i 20mila euro

Il SuperEnalotto premia la Sicilia. Nel concorso di giovedì 6 marzo, come riporta Agipronews, ad Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania, centrato un “5” da 19.757,69 euro presso il Bar Casalotto in via Marchese di Casalotto, 16.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 7 marzo è di 82,4 milioni di euro.

Com. Stam. fonte Agipronews