10eLotto: doppietta da oltre 70mila euro in Sicilia – Lotto: doppietta da 23mila euro in Sicilia

10eLotto: doppietta da oltre 70mila euro in Sicilia Esulta la Sicilia grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di lunedì 28 aprile 2025, i premi più alti hanno raggiunto superato quota 70mila euro:

centrati oltre 50mila euro (vincita più ricca della giornata) a Brolo, in provincia di Messina, grazie a un “9” Oro, realizzato in un punto vendita di Contrada Iannello; a questi si aggiungono 20mila euro a Trapani con un “9”, giocato in un esercizio di Via Virgilio. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 17,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,3 miliardi da inizio anno.

Lotto: doppietta da 23mila euro in Sicilia

Regione fortunata la Sicilia dove, nell’ultima estrazione del Lotto di lunedì 28 aprile, i premi più alti, riporta Agipronews, raggiungono i 23.250 euro: 14.250 euro vinti a Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina, con tre ambi e un terno in un punto vendita di Via Rosario; a questi si aggiungono 9mila euro ad Acireale, in provincia di Catania, con un terno giocato in un esercizio di Via Felice Paradiso. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,6 milioni di euro, per un totale di 441,8 milioni di euro da inizio 2025.

Com. Stam. fonte Agipronews