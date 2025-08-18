10eLotto: in provincia di Messina vinti 120mila euro SuperEnalotto: a Mistretta centrato un “5” da oltre 20mila euro
10eLotto: in provincia di Messina vinti 120mila euro Tripletta in Sicilia con il 10eLotto. Nelle ultime due estrazioni, come riporta Agipronews, vinti 120mila euro in provincia di Messina:
doppio colpo da 50mila euro a Leni con un 9 Oro in via Libertà e Sant’Alessio Siculo, con un 8 Doppio Oro in via Nazionale, più altri 20mila euro via Nazionale a Briga Marina grazie a un 8 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,4 miliardi da inizio anno.
SuperEnalotto: a Mistretta (ME) centrato un “5” da oltre 20mila euro
Il SuperEnalotto premia la Sicilia. Nell’estrazione di giovedì 14 agosto, come riporta Agipronews, centrato a Mistretta, in provinciaa di Messina, un “5” da 20.187,76 euro presso il Tabacchi Di Gregorio in via Libertà, 185.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma lunedì 18 agosto, sale a 39,5 milioni di euro.
Com. Stam. fonte Agipronews