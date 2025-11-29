10eLotto, in Sicilia doppietta da 150mila euro – Lotto: in Sicilia vincite per oltre 35mila euro

10eLotto, in Sicilia doppietta da 150mila euro Sicilia in festa con il 10eLotto. Nel concorso di giovedì 27 novembre 2025,

come riporta Agipronews, è stata infatti realizzata una doppietta da 150mila euro totali: in via Giacomo Leopardi a Vittoria, in provincia di Ragusa, colpo da 100mila euro (il più alto di giornata) grazie a un 9 ‘Doppio Oro’, mentre in via Duca della Verdura, a Palermo, premio da 50mila euro con un 9 ‘Oro’. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,5 miliardi da inizio anno.

Lotto: in Sicilia vincite per oltre 35mila euro Sicilia protagonista con il Lotto. Nell’estrazione di giovedì 27 novembre, come riporta Agipronews, vinti 21.670 euro a Salemi, in provincia di Trapani, con l’opzione Lottopiù in contrada Ulmi, a cui si aggiungono i 14.250 euro di Santa Venerina, in provincia di Catania, in via Vittorio Emanuele, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro dall’inizio del 2025.

Com. Stam. fonte Agipronews