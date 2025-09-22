10eLotto: in Sicilia tripletta da 36mila euro  Lotto: a Palermo e provincia vinti oltre 30mila euro

10eLotto: in Sicilia tripletta da 36mila euro Sicilia protagonista con il 10eLotto. Nelle ultime due estrazioni, come riporta Agipronews, centrata una vincita totale di 36.750 euro. A Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, premio da 20mila euro grazie ad un 9 in via Salemi, colpo più alto del weekend.

A Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, vinti 11.250 euro grazie ad un 6 Oro in viale Gramsci, mentre ad Alcamo, in provincia di Trapani, vinti 5.500 euro con un 7 Oro in via Gaetano Martino. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,84 miliardi da inizio anno.

Lotto: a Palermo e provincia vinti oltre 30mila euro Il Lotto premia la Sicilia. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, colpo da 19.500 euro grazie a tre ambi e un terno a Palermo in corso dei Mille, mentre a Villabate, in provincia di Palermo, una cinquina al Simbolotto regala 10.869 euro a un fortunato giocatore in corso Vittorio Emanuele. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,8 milioni di euro, per un totale di oltre 948,9 milioni di euro da inizio 2025.

