Notizie

10eLotto, in Sicilia vinti 60mila euro, SuperEnalotto: a Santo Stefano Quisquinia (AG) centrato un “5” da oltre 31mila euro

• Bookmarks: 8

10eLotto, in Sicilia vinti 60mila euro. Sicilia in festa con il 10eLotto. Nel concorso di sabato 25 ottobre 2025, come riporta Agipronews, sull’isola sono stati vinti 60mila euro, così distribuiti: 50mila euro –

colpo più alto di sabato 25 – in via Palermo a Castrofilippo, in provincia di Agrigento, grazie a un 9 ‘Oro’, 5mila euro in via Vicenza a Vittoria, in provincia di Ragusa, con un 8 ‘Oro’ e altri 5mila euro sulla Strada Statale 115 a Rosolini, in provincia di Siracusa, grazie a un 7 ‘Oro’. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 11,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,2 miliardi da inizio anno.

SuperEnalotto: a Santo Stefano Quisquinia (AG) centrato un “5” da oltre 31mila euro

Sicilia a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 24 ottobre, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 31.754,72 euro a Santo Stefano Quisquinia, in provincia di Agrigento, presso il Tabacchi Mirabile in via Roma, 118. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 28 ottobre, sale a 70,2 milioni di euro.

Com. Stam. fonte Agipronews

8 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
98 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *