10eLotto, in Sicilia vinti 60mila euro, SuperEnalotto: a Santo Stefano Quisquinia (AG) centrato un “5” da oltre 31mila euro
10eLotto, in Sicilia vinti 60mila euro. Sicilia in festa con il 10eLotto. Nel concorso di sabato 25 ottobre 2025, come riporta Agipronews, sull’isola sono stati vinti 60mila euro, così distribuiti: 50mila euro –
colpo più alto di sabato 25 – in via Palermo a Castrofilippo, in provincia di Agrigento, grazie a un 9 ‘Oro’, 5mila euro in via Vicenza a Vittoria, in provincia di Ragusa, con un 8 ‘Oro’ e altri 5mila euro sulla Strada Statale 115 a Rosolini, in provincia di Siracusa, grazie a un 7 ‘Oro’. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 11,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,2 miliardi da inizio anno.
SuperEnalotto: a Santo Stefano Quisquinia (AG) centrato un “5” da oltre 31mila euro
Sicilia a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 24 ottobre, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 31.754,72 euro a Santo Stefano Quisquinia, in provincia di Agrigento, presso il Tabacchi Mirabile in via Roma, 118. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 28 ottobre, sale a 70,2 milioni di euro.
Com. Stam. fonte Agipronews