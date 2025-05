10eLotto: in Sicilia vinti oltre 16mila euro – Superenalotto: a San Michele di Ganzaria (CT) centrato un “5” da oltre 13mila euro

10eLotto: in Sicilia vinti oltre 16mila euro Doppiette in Sicilia con il 10eLotto. Nel concorso di sabato 17 maggio vinti 16.250 euro: come riporta Agipronews, colpo da 11.250 euro a Palermo,

in piazza San Lorenzo, con un 6 Oro, mentre sono 5mila euro quelli vinti ad Alcamo, in provincia di Trapani con un 8 Doppio Oro in corso Generale Medici. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,56 miliardi da inizio anno.

Superenalotto: a San Michele di Ganzaria (CT) centrato un “5” da oltre 13mila euro

Il Superenalotto premia la Sicilia. Nel concorso di sabato 17 maggio, come riporta Agipronews, centrato a San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, un “5” da 13.461,79 euro presso la Tabaccheria Napoli in via Roma, 69. L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 20 maggio, sale a 34,6 milioni di euro.

Com. Stam. fonte Agipronews