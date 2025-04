10eLotto: colpo da 50mila euro a Palermo SuperEnalotto: a Gravina di Catania centrato un “5” da oltre 24mila euro

Esulta la Sicilia con il 10eLotto. Nel concorso di giovedì 17 aprile 2025, un “9” Oro ha regalato 50mila euro a un fortunato giocatore di Palermo.

Come riporta Agipronews, la vincita è stata realizzata in un punto vendita di Via Volturno. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,2 miliardi da inizio anno.

SuperEnalotto: a Gravina di Catania (CT) centrato un “5” da oltre 24mila euro

Sicilia a segno con il SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 17 aprile, come riporta Agipronews, ad Gravina di Catania, in provincia di Catania, centrato un “5” da 24.093,35 euro nella Tabaccheria Pulvirenti in via Etnea, 335. L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 18 aprile sale a 21 milioni di euro.

Com. Stam. fonte Agipronews