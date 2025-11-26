10eLotto, tripletta da oltre 80mila euro in Sicilia – SuperEnalotto: a Catania centrato un “5” da oltre 23mila euro
10eLotto, tripletta da oltre 80mila euro in Sicilia – SuperEnalotto. Esulta la Sicilia con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, tripletta da oltre 80mila euro nell’ultimo concorso di martedì 25 novembre: un “8” Doppio Oro regala 40mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita di Via Modica Ispica a Modica, in provincia di Ragusa.
A questi si aggiungono un premio da oltre 20mila euro a Gela, provincia di Caltanissetta, centrato con un “9” presso un esercizio di Via Giacomo Navarra Bresmes, e un altro da 20mila euro a Vicari, in provincia di Palermo, grazie a un “8” Doppio Oro in un punto vendita di Via Diaz. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,5 miliardi da inizio anno.
SuperEnalotto: a Catania centrato un “5” da oltre 23mila euro
Il SuperEnalotto premia la Sicilia. Nell’estrazione di martedì 25 novembre, come riporta Agipronews, centrato un”5″ da 23.710,72 euro a Catania presso il Tabacchi Riv. 129 in via V.Emanuele Orlando, 8 A.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 27 novembre, sale a 83,2 milioni di euro.
Com. Stam. fonte Agipronews