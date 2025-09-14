Sport

11 ^ Tappa Coppa Italia delle Regioni: nuove classifiche

Coppa Italia delle Regioni. Piganzoli rimonta e trascina la Polti Visit Malta al 1° posto! bene Milesi e Finn

Nella classifica individuale stabile Christian Scaroni (156 XDS Astana) al primo posto, mentre proseguono la loro scalata Davide Piganzoli (Polti Visit Malta) e Diego Ulissi (82 XDS Astana). Il ventitreenne di Morbegno, grazie ai 13 punti conquistati al Memorial Pantani, supera Giulio Ciccone (98 Lidl-Trek) e si prende il secondo posto a quota 102. Ulissi, invece, raccoglie 18 punti con il sesto posto in Romagna e sale in quarta posizione, scavalcando Alessandro Covi (64 UAE Team Emirates).

La grande notizia di giornata arriva però dalla classifica a squadre: la Polti Visit Malta conferma il suo eccellente stato di forma e completa il sorpasso in vetta. I risultati di Davide Piganzoli trascinano il team biancorosso a quota 235, superando la VF Group Bardiani – CSF Faizanè, che si ferma a 225 dopo aver raccolto soltanto 3 punti a Cesenatico.

Tra i giovani, Piganzoli consolida ulteriormente la leadership con i suoi 102 punti. Da segnalare i 5 punti guadagnati da Lorenzo Mark Finn (Redbull Bora Hansgrohe) che torna a muovere la classifica dopo 7 tappe di digiuno, e i 21 punti presi da Lorenzo Milesi (Movistar Team), quinto al Memorial Pantani, che gli permettono di salire al settimo posto ad un passo dalla top 5.

La classifica GPM non registra scossoni al vertice, con Mattia Bais (Polti Visit Malta) saldo al comando a quota 80. A mettersi in evidenza è però ancora Lorenzo Milesi, che grazie ai 20 punti conquistati entra per la prima volta in questa classifica di specialità.

Infine, nella combattività, la ribalta è tutta per Lorenzo Mark Finn: il giovane corridore brilla sulle strade della Romagna, guadagna 15 punti e sale al secondo posto assoluto alle spalle del leader Mattia Bais.

LE MAGLIE DI COPPA

CLASSIFICA INDIVIDUALE UOMINI:

PosizioneNomeCognomeSquadraPunteggio finale
1ChristianScaroniXDS Astana Team156
2DavidePiganzoliTeam Polti – VisitMalta102
3GiulioCicconeLidl-Trek98
4DiegoUlissiXDS Astana Team82
5AlessandroCoviUAE Team Emirates XRG64
6MarcoFrigoIsrael – Premier Tech60
7SimoneVelascoXDS Astana Team54
8FilippoConcaASD Swatt Club50
9FrancescoBusattoIntermarché – Wanty45
10LucaColnaghiVF Group Bardiani CSF – Faizanè40


CLASSIFICA SQUADRE:
 

PosizioneSiglaSquadraPunteggio finale
1PTVTeam Polti – VisitMalta235
2VBFVF Group Bardiani CSF – Faizanè225
3MGKMG.K Vis Costruzioni e Ambiente89
4ASD Swatt Club72
5TFTSolution Tech Vini Fantini58
6PTLPetrolike24
7MBHMBH Bank Ballan CSB22
8PADS.C. Padovani Polo Cherry Bank10
9BIEBiesse – Carrera – Premac5
10GSCGeneral Store – Essegibi – F.lli Curia5


CLASSIFICA GIOVANI:

Pos.Nome e CognomeSquadraPunti
1Davide PiganzoliTeam Polti – VisitMalta102
2Marco FrigoIsrael – Premier Tech60
3Francesco BusattoIntermarché – Wanty45
4Alessandro PinarelloVF Group Bardiani CSF – Faizanè34
5Lorenzo Mark FinnRed Bull – Bora – Hansgrohe33
6Martin MarcellusiVF Group Bardiani CSF – Faizanè24
7Lorenzo MilesiMovistar Team23
8Filippo BaronciniUAE Team Emirates XRG23
9Jonathan MilanLidl – Trek20
10Nicolò BurattiBahrain Victorious17

CLASSIFICA GPM:

Pos.Nome e CognomeSquadraPunti
1Mattia BaisTeam Polti – Visit Malta80
2Alessandro CoviUAE Team Emirates XRG47
3Samuele ZoccaratoTeam Polti VisitMalta30
4Marco FrigoIsrael – Premier Tech30
5Matteo SpreaficoMG.K Vis Costruzioni e Ambiente30
6Christian ScaroniXDS Astana Team30
7Davide BaisTeam Polti – VisitMalta30
8Alessandro PinarelloVF Group Bardiani CSF – Faizanè28
9Simone RaccaniNazionale Italiana25
10Diego UlissiXDS Astana Team23


COMBATTIVITA’

Pos.Nome e CognomeSquadraPunti
1Mattia BaisTeam Polti – VisitMalta70
2Lorenzo Mark FinnRed Bull – Bora – Hansgrohe30
3Christian ScaroniXDS Astana Team30
4Simone BattistellaEF Education – EasyPost30
5Marco FrigoIsrael – Premier Tech30
6Davide BaisTeam Polti – VisitMalta30
7Kristian SbaragliSolutionTechViniFantini30
8Samuele ZoccaratoTeam Polti – VisitMalta27
9Alessandro CoviUAE Team Emirates XRG25
10Lorenzo MilesiMovistar Team20

Com. Stam. Lega del Ciclismo Professionistico

