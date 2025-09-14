11 ^ Tappa Coppa Italia delle Regioni: nuove classifiche

Coppa Italia delle Regioni. Piganzoli rimonta e trascina la Polti Visit Malta al 1° posto! bene Milesi e Finn

Nella classifica individuale stabile Christian Scaroni (156 XDS Astana) al primo posto, mentre proseguono la loro scalata Davide Piganzoli (Polti Visit Malta) e Diego Ulissi (82 XDS Astana). Il ventitreenne di Morbegno, grazie ai 13 punti conquistati al Memorial Pantani, supera Giulio Ciccone (98 Lidl-Trek) e si prende il secondo posto a quota 102. Ulissi, invece, raccoglie 18 punti con il sesto posto in Romagna e sale in quarta posizione, scavalcando Alessandro Covi (64 UAE Team Emirates).

La grande notizia di giornata arriva però dalla classifica a squadre: la Polti Visit Malta conferma il suo eccellente stato di forma e completa il sorpasso in vetta. I risultati di Davide Piganzoli trascinano il team biancorosso a quota 235, superando la VF Group Bardiani – CSF Faizanè, che si ferma a 225 dopo aver raccolto soltanto 3 punti a Cesenatico.

Tra i giovani, Piganzoli consolida ulteriormente la leadership con i suoi 102 punti. Da segnalare i 5 punti guadagnati da Lorenzo Mark Finn (Redbull Bora Hansgrohe) che torna a muovere la classifica dopo 7 tappe di digiuno, e i 21 punti presi da Lorenzo Milesi (Movistar Team), quinto al Memorial Pantani, che gli permettono di salire al settimo posto ad un passo dalla top 5.

La classifica GPM non registra scossoni al vertice, con Mattia Bais (Polti Visit Malta) saldo al comando a quota 80. A mettersi in evidenza è però ancora Lorenzo Milesi, che grazie ai 20 punti conquistati entra per la prima volta in questa classifica di specialità.

Infine, nella combattività, la ribalta è tutta per Lorenzo Mark Finn: il giovane corridore brilla sulle strade della Romagna, guadagna 15 punti e sale al secondo posto assoluto alle spalle del leader Mattia Bais.

LE MAGLIE DI COPPA

CLASSIFICA INDIVIDUALE UOMINI:

Posizione Nome Cognome Squadra Punteggio finale 1 Christian Scaroni XDS Astana Team 156 2 Davide Piganzoli Team Polti – VisitMalta 102 3 Giulio Ciccone Lidl-Trek 98 4 Diego Ulissi XDS Astana Team 82 5 Alessandro Covi UAE Team Emirates XRG 64 6 Marco Frigo Israel – Premier Tech 60 7 Simone Velasco XDS Astana Team 54 8 Filippo Conca ASD Swatt Club 50 9 Francesco Busatto Intermarché – Wanty 45 10 Luca Colnaghi VF Group Bardiani CSF – Faizanè 40



CLASSIFICA SQUADRE:



Posizione Sigla Squadra Punteggio finale 1 PTV Team Polti – VisitMalta 235 2 VBF VF Group Bardiani CSF – Faizanè 225 3 MGK MG.K Vis Costruzioni e Ambiente 89 4 – ASD Swatt Club 72 5 TFT Solution Tech Vini Fantini 58 6 PTL Petrolike 24 7 MBH MBH Bank Ballan CSB 22 8 PAD S.C. Padovani Polo Cherry Bank 10 9 BIE Biesse – Carrera – Premac 5 10 GSC General Store – Essegibi – F.lli Curia 5



CLASSIFICA GIOVANI:

Pos. Nome e Cognome Squadra Punti 1 Davide Piganzoli Team Polti – VisitMalta 102 2 Marco Frigo Israel – Premier Tech 60 3 Francesco Busatto Intermarché – Wanty 45 4 Alessandro Pinarello VF Group Bardiani CSF – Faizanè 34 5 Lorenzo Mark Finn Red Bull – Bora – Hansgrohe 33 6 Martin Marcellusi VF Group Bardiani CSF – Faizanè 24 7 Lorenzo Milesi Movistar Team 23 8 Filippo Baroncini UAE Team Emirates XRG 23 9 Jonathan Milan Lidl – Trek 20 10 Nicolò Buratti Bahrain Victorious 17

CLASSIFICA GPM:

Pos. Nome e Cognome Squadra Punti 1 Mattia Bais Team Polti – Visit Malta 80 2 Alessandro Covi UAE Team Emirates XRG 47 3 Samuele Zoccarato Team Polti VisitMalta 30 4 Marco Frigo Israel – Premier Tech 30 5 Matteo Spreafico MG.K Vis Costruzioni e Ambiente 30 6 Christian Scaroni XDS Astana Team 30 7 Davide Bais Team Polti – VisitMalta 30 8 Alessandro Pinarello VF Group Bardiani CSF – Faizanè 28 9 Simone Raccani Nazionale Italiana 25 10 Diego Ulissi XDS Astana Team 23



COMBATTIVITA’

Pos. Nome e Cognome Squadra Punti 1 Mattia Bais Team Polti – VisitMalta 70 2 Lorenzo Mark Finn Red Bull – Bora – Hansgrohe 30 3 Christian Scaroni XDS Astana Team 30 4 Simone Battistella EF Education – EasyPost 30 5 Marco Frigo Israel – Premier Tech 30 6 Davide Bais Team Polti – VisitMalta 30 7 Kristian Sbaragli SolutionTechViniFantini 30 8 Samuele Zoccarato Team Polti – VisitMalta 27 9 Alessandro Covi UAE Team Emirates XRG 25 10 Lorenzo Milesi Movistar Team 20

Com. Stam. Lega del Ciclismo Professionistico