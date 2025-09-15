12 ^ tappa Coppa Italia delle Regioni: nuove classifiche

Coppa Italia delle Regioni. Scaroni allunga. Polti Visit Malta & VF Group Bardiani-CSF Faizanè, e’ sfida aperta

PESCARA: Dopo 12 prove ecco gli aggiornamenti di Coppa Italia delle Regioni 2025. Nella classifica individuale l’unico tra i primi dieci a raccogliere punti al Trofeo Matteotti è il leader Christian Scaroni (161, XDS Astana), che con i 5 conquistati si porta a quota 161, allungando ancora su Davide Piganzoli che rimane a 102 (Polti Visit Malta). Il migliore di giornata è però di Filippo Magli (35, VF Group Bardiani – CSF Faizanè), capace di incassare 15 punti e risalire fino all’11° posto, a sole cinque lunghezze dalla TOP 10.

La lotta al vertice tra i team rimane accesissima: la Polti Visit Malta prosegue la sua corsa raccogliendo 15 punti e salendo a 250, mentre la VF Group Bardiani – CSF Faizanè risponde con 14 e resta agganciata a quota 239 punti, mantenendo sostanzialmente invariato il gap. Da segnalare anche i progressi della Solution Tech Vini Fantini, che con 12 punti arriva a quota 70 e apre la sfida per il quarto posto con lo Swatt Club (72 punti).

Nella graduatoria GPM continua la scalata di Lorenzo Milesi (Team Movistar): dopo i 20 punti di sabato, il bergamasco ne aggiunge altri 15 a Pescara, raggiungendo quota 35 e agganciando così il terzo posto. Novità anche con l’ingresso in graduatoria di Mattia Gaffuri (Polti Visit Malta), che con 20 punti sfiora la top 10. Al primo posto sempre Mattia Bais (80, Polti Visit Malta).

Nessuna variazione ai vertici per quanto riguarda i giovani e la combattività: le due classifiche sono sempre guidate rispettivamente da Davide Piganzoli (102, Polti Visit Malta) e Mattia Bais (70, Polti Visit Malta). Per la combattività, però, si mettono in luce ancora Mattia Gaffuri, che guadagna 20 punti e si porta al decimo posto, e Stefano Oldani (Cofidis), autore di una buona prova che gli vale 15 punti ed il conseguente ingresso in classifica.

Da segnalare infine, a Pescara, la vittoria nel traguardo speciale sicurezza di Xabier Berasategi Garmendia.

LE MAGLIE DI COPPA

CLASSIFICA INDIVIDUALE UOMINI:

Pos. Nome e Cognome Squadra Punti 1 Christian Scaroni XDS Astana Team 161 2 Davide Piganzioli Team Polti VisitMalta 102 3 Giulio Ciccone Lidl-Trek 98 4 Diego Ulissi XDS Astana Team 82 5 Alessandro Covi UAE Team Emirates XRG 64 6 Marco Frigo Israel – Premier Tech 60 7 Simone Velasco XDS Astana Team 54 8 Filippo Conca ASD Swatt Club 50 9 Francesco Busatto Intermarché – Wanty 45 10 Luca Colnaghi VF Group Bardiani CSF – Faizanè 40



CLASSIFICA SQUADRE:



Pos. Team Punti 1 Team Polti VisitMalta 250 2 VF Group Bardiani CSF – Faizanè 239 3 MG.K Vis Costruzioni e Ambiente 91 4 ASD Swatt Club 72 5 Solution Tech Vini Fantini 70 6 Petrolike 24 7 MBH Bank Ballan CSB 22 8 S.C. Padovani Polo Cherry Bank 10 9 Biesse – Carrera – Premac 5 10 General Store – Essegibi – F.lli Curia 5



CLASSIFICA GIOVANI:

Pos. Nome Cognome Squadra Punti 1 Davide Piganzoli Team Polti VisitMalta 102 2 Marco Frigo Israel – Premier Tech 60 3 Francesco Busatto Intermarché – Wanty 45 4 Alessandro Pinarello VF Group Bardiani CSF – Faizanè 34 5 Lorenzo Mark Finn Red Bull – Bora – Hansgrohe 33 6 Martin Marcellusi VF Group Bardiani CSF – Faizanè 24 7 Lorenzo Milesi Movistar Team 23 8 Filippo Baroncini UAE Team Emirates XRG 23 9 Jonathan Milan Lidl-Trek 20 10 Nicolò Buratti Bahrain Victorious 17

CLASSIFICA GPM:

Posizione Cognome Nome Squadra Punteggio finale 1 BAIS Mattia TEAM POLTI VISITMALTA 80 2 COVI Alessandro UAE TEAM EMIRATES XRG 47 3 MILESI Lorenzo MOVISTAR TEAM 35 4 ZOCCARATO Samuele TEAM POLTI VISITMALTA 30 5 FRIGO Marco ISRAEL – PREMIER TECH 30 6 SPREAFICO Matteo MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE 30 7 SCARONI Christian XDS ASTANA TEAM 30 8 BAIS Davide TEAM POLTI VISITMALTA 30 9 PINARELLO Alessandro VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’ 28 10 RACCANI Simone NAZIONALE ITALIANA 25



COMBATTIVITA’

Piazzamento Nome e Cognome Squadra Punteggio Finale 1 BAIS Mattia TEAM POLTI – VISIT MALTA 70 2 FINN Lorenzo Mark RED BULL – BORA – HANSGROHE 30 3 SCARONI Christian XDS ASTANA TEAM 30 4 BATTISTELLA Simone EF EDUCATION – EASYPOST 30 5 FRIGO Marco ISRAEL – PREMIER TECH 30 6 BAIS Davide TEAM POLTI – VISIT MALTA 30 7 SBARAGLI Kristian SOLUTION TECH VINI FANTINI 30 8 ZOCCARATO Samuele TEAM POLTI VISITMALTA 27 9 COVI Alessandro UAE TEAM EMIRATES XRG 25 10 GAFFURI Mattia TEAM POLTI VISITMALTA 20

Com. Stam. Lega del Ciclismo Professionistico