12 ^ tappa Coppa Italia delle Regioni: nuove classifiche

Coppa Italia delle Regioni. Scaroni allunga. Polti Visit Malta & VF Group Bardiani-CSF Faizanè, e’ sfida aperta
PESCARA: Dopo 12 prove ecco gli aggiornamenti di Coppa Italia delle Regioni 2025. Nella classifica individuale l’unico tra i primi dieci a raccogliere punti al Trofeo Matteotti è il leader Christian Scaroni (161, XDS Astana), che con i 5 conquistati si porta a quota 161, allungando ancora su Davide Piganzoli che rimane a 102 (Polti Visit Malta). Il migliore di giornata è però di Filippo Magli (35, VF Group Bardiani – CSF Faizanè), capace di incassare 15 punti e risalire fino all’11° posto, a sole cinque lunghezze dalla TOP 10.
La lotta al vertice tra i team rimane accesissima: la Polti Visit Malta prosegue la sua corsa raccogliendo 15 punti e salendo a 250, mentre la VF Group Bardiani – CSF Faizanè risponde con 14 e resta agganciata a quota 239 punti, mantenendo sostanzialmente invariato il gap. Da segnalare anche i progressi della Solution Tech Vini Fantini, che con 12 punti arriva a quota 70 e apre la sfida per il quarto posto con lo Swatt Club (72 punti).
Nella graduatoria GPM continua la scalata di Lorenzo Milesi (Team Movistar): dopo i 20 punti di sabato, il bergamasco ne aggiunge altri 15 a Pescara, raggiungendo quota 35 e agganciando così il terzo posto. Novità anche con l’ingresso in graduatoria di Mattia Gaffuri (Polti Visit Malta), che con 20 punti sfiora la top 10. Al primo posto sempre Mattia Bais (80, Polti Visit Malta).
Nessuna variazione ai vertici per quanto riguarda i giovani e la combattività: le due classifiche sono sempre guidate rispettivamente da Davide Piganzoli (102, Polti Visit Malta) e Mattia Bais (70, Polti Visit Malta). Per la combattività, però, si mettono in luce ancora Mattia Gaffuri, che guadagna 20 punti e si porta al decimo posto, e Stefano Oldani (Cofidis), autore di una buona prova che gli vale 15 punti ed il conseguente ingresso in classifica.
Da segnalare infine, a Pescara, la vittoria nel traguardo speciale sicurezza di Xabier Berasategi Garmendia.
CLASSIFICA INDIVIDUALE UOMINI:
|Pos.
|Nome e Cognome
|Squadra
|Punti
|1
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|161
|2
|Davide Piganzioli
|Team Polti VisitMalta
|102
|3
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|98
|4
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|82
|5
|Alessandro Covi
|UAE Team Emirates XRG
|64
|6
|Marco Frigo
|Israel – Premier Tech
|60
|7
|Simone Velasco
|XDS Astana Team
|54
|8
|Filippo Conca
|ASD Swatt Club
|50
|9
|Francesco Busatto
|Intermarché – Wanty
|45
|10
|Luca Colnaghi
|VF Group Bardiani CSF – Faizanè
|40
CLASSIFICA SQUADRE:
|Pos.
|Team
|Punti
|1
|Team Polti VisitMalta
|250
|2
|VF Group Bardiani CSF – Faizanè
|239
|3
|MG.K Vis Costruzioni e Ambiente
|91
|4
|ASD Swatt Club
|72
|5
|Solution Tech Vini Fantini
|70
|6
|Petrolike
|24
|7
|MBH Bank Ballan CSB
|22
|8
|S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|10
|9
|Biesse – Carrera – Premac
|5
|10
|General Store – Essegibi – F.lli Curia
|5
CLASSIFICA GIOVANI:
|Pos.
|Nome Cognome
|Squadra
|Punti
|1
|Davide Piganzoli
|Team Polti VisitMalta
|102
|2
|Marco Frigo
|Israel – Premier Tech
|60
|3
|Francesco Busatto
|Intermarché – Wanty
|45
|4
|Alessandro Pinarello
|VF Group Bardiani CSF – Faizanè
|34
|5
|Lorenzo Mark Finn
|Red Bull – Bora – Hansgrohe
|33
|6
|Martin Marcellusi
|VF Group Bardiani CSF – Faizanè
|24
|7
|Lorenzo Milesi
|Movistar Team
|23
|8
|Filippo Baroncini
|UAE Team Emirates XRG
|23
|9
|Jonathan Milan
|Lidl-Trek
|20
|10
|Nicolò Buratti
|Bahrain Victorious
|17
CLASSIFICA GPM:
|Posizione
|Cognome
|Nome
|Squadra
|Punteggio finale
|1
|BAIS
|Mattia
|TEAM POLTI VISITMALTA
|80
|2
|COVI
|Alessandro
|UAE TEAM EMIRATES XRG
|47
|3
|MILESI
|Lorenzo
|MOVISTAR TEAM
|35
|4
|ZOCCARATO
|Samuele
|TEAM POLTI VISITMALTA
|30
|5
|FRIGO
|Marco
|ISRAEL – PREMIER TECH
|30
|6
|SPREAFICO
|Matteo
|MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE
|30
|7
|SCARONI
|Christian
|XDS ASTANA TEAM
|30
|8
|BAIS
|Davide
|TEAM POLTI VISITMALTA
|30
|9
|PINARELLO
|Alessandro
|VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’
|28
|10
|RACCANI
|Simone
|NAZIONALE ITALIANA
|25
COMBATTIVITA’
|Piazzamento
|Nome e Cognome
|Squadra
|Punteggio Finale
|1
|BAIS Mattia
|TEAM POLTI – VISIT MALTA
|70
|2
|FINN Lorenzo Mark
|RED BULL – BORA – HANSGROHE
|30
|3
|SCARONI Christian
|XDS ASTANA TEAM
|30
|4
|BATTISTELLA Simone
|EF EDUCATION – EASYPOST
|30
|5
|FRIGO Marco
|ISRAEL – PREMIER TECH
|30
|6
|BAIS Davide
|TEAM POLTI – VISIT MALTA
|30
|7
|SBARAGLI Kristian
|SOLUTION TECH VINI FANTINI
|30
|8
|ZOCCARATO Samuele
|TEAM POLTI VISITMALTA
|27
|9
|COVI Alessandro
|UAE TEAM EMIRATES XRG
|25
|10
|GAFFURI Mattia
|TEAM POLTI VISITMALTA
|20
Com. Stam. Lega del Ciclismo Professionistico