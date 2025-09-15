Sport

12 ^ tappa Coppa Italia delle Regioni: nuove classifiche

• Bookmarks: 9

Coppa Italia delle Regioni. Scaroni allunga.  Polti Visit Malta & VF Group Bardiani-CSF Faizanè, e’ sfida aperta

PESCARA: Dopo 12 prove ecco gli aggiornamenti di Coppa Italia delle Regioni 2025. Nella classifica individuale l’unico tra i primi dieci a raccogliere punti al Trofeo Matteotti è il leader Christian Scaroni (161, XDS Astana), che con i 5 conquistati si porta a quota 161, allungando ancora su Davide Piganzoli che rimane a 102 (Polti Visit Malta). Il migliore di giornata è però di Filippo Magli (35, VF Group Bardiani – CSF Faizanè), capace di incassare 15 punti e risalire fino all’11° posto, a sole cinque lunghezze dalla TOP 10.

La lotta al vertice tra i team rimane accesissima: la Polti Visit Malta prosegue la sua corsa raccogliendo 15 punti e salendo a 250, mentre la VF Group Bardiani – CSF Faizanè risponde con 14 e resta agganciata a quota 239 punti, mantenendo sostanzialmente invariato il gap. Da segnalare anche i progressi della Solution Tech Vini Fantini, che con 12 punti arriva a quota 70 e apre la sfida per il quarto posto con lo Swatt Club (72 punti).

Nella graduatoria GPM continua la scalata di Lorenzo Milesi (Team Movistar): dopo i 20 punti di sabato, il bergamasco ne aggiunge altri 15 a Pescara, raggiungendo quota 35 e agganciando così il terzo posto. Novità anche con l’ingresso in graduatoria di Mattia Gaffuri (Polti Visit Malta), che con 20 punti sfiora la top 10. Al primo posto sempre  Mattia Bais (80, Polti Visit Malta).

Nessuna variazione ai vertici per quanto riguarda i giovani e la combattività: le due classifiche sono sempre guidate rispettivamente da Davide Piganzoli (102, Polti Visit Malta) e Mattia Bais (70, Polti Visit Malta). Per la combattività, però, si mettono in luce ancora Mattia Gaffuri, che guadagna 20 punti e si porta al decimo posto, e Stefano Oldani (Cofidis), autore di una buona prova che gli vale 15 punti ed il conseguente ingresso in classifica.

Da segnalare infine, a Pescara, la vittoria nel traguardo speciale sicurezza di Xabier Berasategi Garmendia.

LE MAGLIE DI COPPA

CLASSIFICA INDIVIDUALE UOMINI:

Pos.Nome e CognomeSquadraPunti
1Christian ScaroniXDS Astana Team161
2Davide PiganzioliTeam Polti VisitMalta102
3Giulio CicconeLidl-Trek98
4Diego UlissiXDS Astana Team82
5Alessandro CoviUAE Team Emirates XRG64
6Marco FrigoIsrael – Premier Tech60
7Simone VelascoXDS Astana Team54
8Filippo ConcaASD Swatt Club50
9Francesco BusattoIntermarché – Wanty45
10Luca ColnaghiVF Group Bardiani CSF – Faizanè40


CLASSIFICA SQUADRE:
 

Pos.TeamPunti
1Team Polti VisitMalta250
2VF Group Bardiani CSF – Faizanè239
3MG.K Vis Costruzioni e Ambiente91
4ASD Swatt Club72
5Solution Tech Vini Fantini70
6Petrolike24
7MBH Bank Ballan CSB22
8S.C. Padovani Polo Cherry Bank10
9Biesse – Carrera – Premac5
10General Store – Essegibi – F.lli Curia5


CLASSIFICA GIOVANI:

Pos.Nome CognomeSquadraPunti
1Davide PiganzoliTeam Polti VisitMalta102
2Marco FrigoIsrael – Premier Tech60
3Francesco BusattoIntermarché – Wanty45
4Alessandro PinarelloVF Group Bardiani CSF – Faizanè34
5Lorenzo Mark FinnRed Bull – Bora – Hansgrohe33
6Martin MarcellusiVF Group Bardiani CSF – Faizanè24
7Lorenzo MilesiMovistar Team23
8Filippo BaronciniUAE Team Emirates XRG23
9Jonathan MilanLidl-Trek20
10Nicolò BurattiBahrain Victorious17

CLASSIFICA GPM:

PosizioneCognomeNomeSquadraPunteggio finale
1BAISMattiaTEAM POLTI VISITMALTA80
2COVIAlessandroUAE TEAM EMIRATES XRG47
3MILESILorenzoMOVISTAR TEAM35
4ZOCCARATOSamueleTEAM POLTI VISITMALTA30
5FRIGOMarcoISRAEL – PREMIER TECH30
6SPREAFICOMatteoMG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE30
7SCARONIChristianXDS ASTANA TEAM30
8BAISDavideTEAM POLTI VISITMALTA30
9PINARELLOAlessandroVF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’28
10RACCANISimoneNAZIONALE ITALIANA25


COMBATTIVITA’

PiazzamentoNome e CognomeSquadraPunteggio Finale
1BAIS MattiaTEAM POLTI – VISIT MALTA70
2FINN Lorenzo MarkRED BULL – BORA – HANSGROHE30
3SCARONI ChristianXDS ASTANA TEAM30
4BATTISTELLA SimoneEF EDUCATION – EASYPOST30
5FRIGO MarcoISRAEL – PREMIER TECH30
6BAIS DavideTEAM POLTI – VISIT MALTA30
7SBARAGLI KristianSOLUTION TECH VINI FANTINI30
8ZOCCARATO SamueleTEAM POLTI VISITMALTA27
9COVI AlessandroUAE TEAM EMIRATES XRG25
10GAFFURI MattiaTEAM POLTI VISITMALTA20

Com. Stam. Lega del Ciclismo Professionistico

9 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
82 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com