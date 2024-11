13° Memory Fornaca: Delle Coste piazza il tris

Nonostante il ritiro durante La Grande Corsa, il pilota della Ford Escort assieme a Giuliano Santi, piazza il terzo sigillo nella Serie organizzata dagli “Amici di Nino” che sabato ha tirato le somme al termine di una gara ricca di colpi di scena

Chieri, – Si è dovuto attendere l’esito dell’ultima speciale de La Grande Corsa, nel pomeriggio del recente sabato, per conoscere i nomi dei vincitori della tredicesima edizione del Memory Fornaca, l’iniziativa promossa ed organizzata dall’associazione chierese “Amici di Nino” che anche quest’anno ha proposto un trofeo ricco di premi importanti e sfide sportive che ne hanno decretato un sicuro successo.

Alla fine l’hanno spuntata Luca Delle Coste e Giuliano Santi con la Ford Escort RS MK I della scuderia Rally & Co, nonostante il ritiro avvenuto a causa di una toccata a metà gara; ad insidiarne la vittoria potevano essere solo Marco Bertinotti e Andrea Rondi che hanno dovuto correre con l’Opel Manta 200 in luogo della Porsche 911 RS fuori uso dopo il Giro dei Monti Savonesi Storico. Dopo il prematuro stop dei compagni di scuderia, per il duo biellese si riaprivano i giochi e, classificandosi al primo o secondo posto nella classifica di gara, sarebbero riusciti ad aggiudicarsi sul filo di lana il Trofeo; si sono invece piazzati al quarto posto e, dedotti gli scarti, sono solo quattro i punti che li hanno sperati dai vincitori, pur contando un risultato di meno. A beneficiare di quanto accaduto in gara sono stati anche Franco Volpino e Simona Albesano che nel rush finale sono riusciti a salire sul terzo gradino del podio con la loro BMW M3, superando Maurizio Cochis e Milva Manganone incappati in un’uscita di strada con l’Opel Kadett GSI, inconveniente che li ha relegati al sesto posto nell’assoluta superati anche da Pier Luigi Porta su Ford Escort RS MK II che chiude quarto, navigato nelle ultime gare da Maurizio Barone. In quinta posizione vanno ad insediarsi Stefano Villani e Lorenzo Lalomia con la fedele Opel Kadett GT/e.

LE CLASSI – Col solo risultato del Valli Cuneesi, Daniele Ruggeri e Martina Marzi (Fiat 127 Sport) primeggiano nella “1150”, mentre nella “1300” Marco Simoni e Matteo Grosso vincono il “derby” tra Peugeot 205 Rallye che li ha opposti a Laura Galliano e Camilla Gallese. Tra le “1600” Ermanno Caporale ed Hervè Navillod portano la Lancia Fulvia HF alla vittoria tirandosi in scia Paolo Rossi e Daniele Gaia con l’Opel Corsa GSI mentre Massimo Giudicelli su Volkswagen Golf GTI resta al terzo posto di classe. Si pasa poi alla “2000” feudo delle Ford Escort RS di Delle Coste e Porta, con Villani a completare il podio con la Kadett GT/e; infine nella classe regina delle “oltre 2000” sono Bertinotti e Rondi a brindare seguiti da Volpino e Albesano (BMW M3) e Tiziano Nerobutto su Opel Ascona 400. Laura Galliano si prende la rivincita svettando nella combattuta classifica femminile dove a completare il podio sono Simona Albesano e Milva Manganone. Nella “under 40” Simoni beffa Delle Coste sul filo di lana, mentre Porta fa suo il titolo “over 60”. Gloria anche per Villani vittorioso nel “Premio Opel” ed infine, ma è solo un’ulteriore conferma, tra le scuderie svetta il Team Bassano.

Con l’epilogo della gara organizzata dai promotori del trofeo dedicato alla figura di Nino Fornaca, scende il sipario sulla parte sportiva con l’attenzione che d’ora in poi punterà sulla cerimonia delle premiazioni ospitata quasi sicuramente il prossimo febbraio in occasione di Rally Meeting a Vicenza, evento durante il quale saranno consegnati agli aventi diritto i prestigiosi premi in palio, che rendono il Memory Fornaca la Serie più “ricca” nel settore delle auto storiche. Come negli anni scorsi al vincitore sarà consegnato un orologio di prestigio messo in palio d Ciaudano Gioielleri e Atech Racing fornirà invece le tute ignifughe e i sedili racing, appannaggio dei secondi e terzi classificati. Ma non è tutto perché, oltre alle coppe che si sono sempre distinte per stile e dimensioni, saranno sorteggiate anche le iscrizioni gratuite alle gare del 2025, messe in palio da ciascuno degli organizzatori della tredicesima edizione del Memory Fornaca ben animata dai trentanove equipaggi classificati e dalla fattiva collaborazione degli organizzatori degli otto rallies disputati.

Il calendario del Memory Fornaca 2024 – 1-2 marzo: Rally Vallate Aretine; 17-18 maggio: Rally Valli Cuneesi 31 maggio/1 giugno Valsugana Rally; 21-22 giugno: Rally Lana Storico; 14-15 settembre: Rally Il Grappolo; 26-28 settembre: Rallye Elba Storico; 9-10 novembre: Giro Monti Savonesi Storico; 22-23 novembre La Grande Corsa

Informazioni e classifiche al sito web www.amicidinino.it

Com. Stam. + foto