​14° Rally Lana Storico: tris di Bertinotti e Rondi

Con la Porsche 911 RS il duo della Rally & Co firma conquista la terza vittoria, seconda consecutiva nel rally di casa, precedendo Salvini e Tagliaferri su vettura analoga e Fioravanti con Vercella Marchese su Ford Escort RS. Zanelli svetta tra le A112 Abarth e Franchini su Mitsubishi Lancer tra le “classiche”

Biella. E sono tre! Terzo successo, secondo consecutivo, al Rally Lana Storico per Marco Bertinotti e Andrea Rondi che con la Porsche 911 RS della Rally & Co hanno mantenuto il comando dalla prima all’ultima prova speciale della quattordicesima edizione del rally di casa, firmando anche quattro prove speciali; a questo hanno inoltre sommato i festeggiamenti per la vittoria nel 2° Raggruppamento e del Trofeo Meme Gubernati, premio assegnato al primo equipaggio tesserato ACI Biella. Alle loro spalle si sono piazzati i toscani Alberto Salvini e Davide Tagliaferri anch’essi con una 911 RS, con la quale hanno corso un’eccellente gara a oltre tre mesi dal precedente impegno sportivo, collezionando nuovamente la posizione d’onore in un rally titolato. A completare il podio, il funambolico Ivan Fioravanti con la sua Ford Escort RS condivisa con Annalisa Vercella Marchese, con la quale ha colto anche la nona vittoria in 3° Raggruppamento nel rally di casa; per loro una gara condotta in testa fin dalla prima prova speciale viaggiando sempre nella top-five.

Al quarto posto ha concluso un combattivo, ma poco fortunato, Davide Negri con la Porsche 911 RS su cui l’ha navigato Roberto Coppa e al quinto ha chiuso la BMW M3 di “Il Valli” e Stefano Cirillo, i quali si sono anche aggiudicati la classifica del 4° Raggruppamento correndo una gara efficace. Sesta posizione per la Porsche 911 RS di Oreste Pasetto e Carlotta Romano che hanno preceduto un’altra M3, quella di Giovanni Mori e Michele Frosini. Ottima anche la prestazione di un soddisfatto Matteo Luise che assieme alla moglie Melissa Ferro ha portato all’ottavo posto la Fiat Ritmo 130 TC con la quale hanno preceduto un’altra accoppiata di Porsche 911: la RS di Nicola Tricomi e Giuseppe Lusco, noni, e la SC/RS Gruppo B di Ermanno Sordi e Flavio Zanella.

Per il 1° Raggruppamento, quello delle vetture più datate, è stata gara a senso unico per Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi che incamerano un ulteriore risultato utile per il cammino nel Tricolore. Esito segnato nelle prime battute di gara anche per la classifica femminile che ha premiato la prestazione di Lisa Meggiarin e Silvia Gallotti su Fiat 127; inoltre, si registra un nuovo successo per il Team Bassano tra le scuderie, dove la scuderia veneta ha preceduto Rally & Co e Biella Motor Team.

Tra le Autobianchi del Trofeo A112, la gara si è conclusa con una nuova vittoria per gli emiliani Fabrizio Zanelli e Claudio Zanni che hanno avuto la meglio su Marcogino Dall’Avo e Manuel Piras, con Giacomo Domenighini e Hermann Clavel a completare il podio.

Dopo la vittoria al Valsugana, Andrea Franchini e Tiziano Calufetti su Mitsubishi Lance Evo VI con la quale hanno avuto la meglio nei confronti della Subaru Impreza WRC di Stefano Avandero e Giuseppe Tricoli e della Mazda 323 di Roberto e Monica Mosso.

LA CRONACA – Parte la gara con la prevista sfida tra Bertinotti e Negri: a “Campore” sono separati da 2”1 con Musti e Salvini a seguire con maggior distacco. Fioravanti inizia a dettar legge nel 3° Raggruppamento imitato da “Il Valli” nel 4°. È però la seconda speciale a dare una svolta importante alla gara: Musti esce di strada e nel contempo Negri viene rallentato pesantemente dallo stallonamento di uno pneumatico, episodio che lo allontana di un minuto e mezzo dalla vetta. Bertinotti piazza lo scratch e rafforza la posizione con Salvini che ora lo segue a 23”9 e “Il Valli” terzo a 38”5. Si fermano Volpato e Sordelli per un problema alla pompa della benzina alla Ford Escort RS e anche Rimoldi e Consiglio (Porsche 911 SC) consegnano la tabella anzitempo. Negri si riscatta vincendo la “Bioglio” prova dove Fioravanti riesce a portarsi a podio alle spalle di Salvini e Bertinotti che controlla con buon margine. Si ritira anche l’atteso Prina Mello per un problema ad un tubo dell’olio della BMW M3. Si torna a “Campore” con Bertinotti e Negri che staccano il medesimo tempo; non cambia però nulla nell’assoluta dove Salvini rimane saldamente secondo e Fioravanti, terzo, aumenta il margine su “Il Valli” che a sua volta sente il fiato il Negri sul collo. Dura poco la rimonta di Negri che accusa una trentina di secondi di gap sulla ripetizione della “Baltigati” vinta nuovamente da Bertinotti. Si ritira anche la Porsche 911 SC di Lo Presti e Stefani e la BMW M3 di Lenci e Celli. Manca solo il secondo passaggio sulla lunga “Bioglio” dove Negri dà una prova d’orgoglio e riesce a riprendersi la quarta posizione assoluta, col rammarico di non aver potuto lottare per la vittoria che comunque va a premiare per la terza volta, con merito, un convincente Marco Bertinotti e il suo fidato navigatore Andrea Rondi; il duo della Rally & Co diventa così il primo equipaggio a centrare il tris di vittorie nel Rally Storico.

Un annunciato acquazzone, però ben più violento di previsto dalle previsioni meteo, ha costretto la direzione gara a sospendere l’ultima prova verso il finale dello svolgimento e l’annullamento dei passaggi del Trofeo A112 Abarth e delle auto classiche.

Nonostante il nubifragio che ha condizionato l’epilogo del rally durante le premiazioni al centro commerciale “Gli Orsi” si è conclusa con successo un’avvincente edizione del Rally Lana Storico ottimamente orchestrato dallo staff di Veglio 4×4 col sostegno dell’Automobile Club Biella e dei tanti volontari che hanno lavorato incessantemente per la riuscita della manifestazione.

Notizie ed aggiornamenti al sitoweb www.rallylanastorico.it

