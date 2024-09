14ª Edizione del Memorial Podistico Salvo D’Acquisto Palermo Sport, Solidarietà e Spettacolo: Un Evento Imperdibile a Palermo

Domenica 22 settembre 2024, Palermo diventerà il palcoscenico di uno degli eventi sportivi e solidali più attesi dell’anno: la 14ª edizione del Memorial Podistico Salvo D’Acquisto – Il portavoce dei Valori Umani-

L’evento podistico tra i più amati e partecipati del calendario regionale podistico è organizzato dalla ASD Polisportiva Pegaso Athletic in collaborazione con il CESD Centro Studi Salvo D’Acquisto con il Comune di Palermo e patrocinato dall’Assessorato Regionale Siciliano del Turismo Sport e Spettacolo.

La gara podistica su strada di 10 Km. circa è inserita nel circuito territoriale regionale FIDAL, nel campionato regionale di società ACSI Sicilia Occidentale, gara nazionale ACSI e gara ufficiale nel circuito BIORACE 2024, infine, è valida come 7° Criterium Europeo Interforze con premiazione dedicata agli appartenenti alle Forze dell’Ordine.

un appuntamento sportivo di grande rilievo che unisce la celebrazione della memoria del carabiniere eroe Salvo D’Acquisto con la promozione di uno stile di vita sano e sostenibile. Questa edizione assume un significato speciale, poiché si svolge in concomitanza con la Giornata Mondiale Senza Auto, un’iniziativa globale volta a promuovere la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente. L’evento, che avrà inizio alle ore 08:30 con il ritrovo degli atleti in Piazza Mordini a Palermo non sarà solo l’importante gara podistica ma anche una grande festa per tutta la città, arricchita da una serie di attività collaterali di intrattenimento e spettacolo che renderanno la giornata indimenticabile non solo per gli atleti ma anche per i tantissimi visitatori, trasformando Piazza Mordini e Via Libertà in un vero e proprio teatro a cielo aperto. Gli amanti dello sport potranno assistere alle performance di alcuni tra i più importanti atleti professionisti del panorama europeo e internazionale rendendo la manifestazione non solo un omaggio alla memoria di Salvo D’Acquisto ma anche un evento di elevata caratura sportiva.

Durante la giornata si proporranno diverse sinergie per il Bene Comune grazie alla collaborazione con importanti realtà del territorio impegnate nel settore socio-culturale e sanitario, come il Centro Regionale Trapianti Sicilia, AVIS Provinciale di Palermo, Lega del Filo D’Oro, la Consulta Provinciale degli Studenti di Palermo che arricchiranno la giornata con attività di sensibilizzazione e informazione dove si sottolinea l’importanza dei valori di solidarietà, inclusione e della partecipazione giovanile nella promozione di valori di solidarietà e cittadinanza attiva.

Fiumi di premi saranno messi in palio per i primi tre vincitori di categoria Senior Master, Interforze e per la prima società classificata da parte di numerosi partner come Touring Cafè beach, Yousolar, Aflame, Mangia’s, CE.OP.A.R. Gionata, Inoltre tutti gli atleti partecipanti riceveranno ricchi pacchi gara eco – sostenibili una maglia tecnica ed una medaglia commemorativa in tema alla giornata.

Al termine della gara gli atleti godranno del tradizionale e ricco ristoro finale, grazie ai prodotti offerti da LEGA COOP e preparati da EUROFORM scuola per i mestieri

Partecipazione e Iscrizioni

Sono ancora aperte le iscrizioni di entrambi le due categorie, sia Senior Master che Interforze, dovranno pervenire tramite il sito www.speedpassitalia.it entro le ore 12:00 di lunedì 16/09/2024.

Per ulteriori informazioni e comunicazioni, è possibile visitare www.memorialsalvodacquisto.it www.fidal.it e www.acsisiciliaoccidentale.com o contattare l’organizzazione via email all’indirizzo asdpolisportivapegaso@gmail.com.

Il Memorial Podistico Salvo D’Acquisto è aperto a tutti: atleti professionisti, amatori, famiglie e cittadini che desiderano passare una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della memoria del rispetto per i valori umani che Salvo D’Acquisto ha incarnato

Partecipa e fai la differenza!