Il Maxi di 100’ di Furio Benussi si aggiudica la 12ma edizione della 151 Miglia in tempo reale,

ma non riesce a battere il tempo record stabilito da Rambler88 nel 2019

Pisa – Primo assoluto sul traguardo di Punta Ala, tagliato alle 6:37:09 di questa mattina, il Maxi di 33 metri Arca SGR di Furio Benussi si è aggiudicato la 12ma edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, la regata d’altura partita ieri pomeriggio da Livorno con una flotta di oltre 200 barche. Per il Maxi triestino vincitore di ben tre edizioni della Barcolana di Trieste, un tempo finale di 15 ore e 42 minuti, poco meno di due ore in più del record fissato da Rambler88 nel 2019, che rimane quindi ancora il tempo di riferimento sulla rotta di 151 miglia che da Livorno ha portato gli equipaggi al Marina di Punta Ala, dopo i passaggi alla Giraglia e alle Formiche di Grosseto.

“Siamo molto contenti del risultato, la barca ha risposto bene, con ottime performance dopo le modifiche che abbiamo effettuato questo inverno. Anche l’equipaggio è andato alla grande, peccato solo per il buco di vento in cui siamo incappati alla Giraglia, dove abbiamo percorso 5 miglia in 3 ore giocandoci la possibilità di battere il record”, ha dichiarato il triestino Furio Benussi, al comando di un equipaggio in cui spiccavano velisti di livello come Lorenzo Bressani, Vittorio Bissaro, Stefano Spangaro e Andrea Caracci. “E’ stato un grandissimo piacere aver partecipato a questa regata così partecipata e ben organizzata, riuscendo anche a vincerla in tempo reale. Una line honour che apparentemente poteva sembrare scontata, ma in mare non c’è mai nulla di scontato e questo riguarda anche il fatto di tornare in acqua con una barca così grande e complessa, dopo sei mesi di cantiere. Ci tengo a ringraziare tutto l’equipaggio per l’ottima prestazione, a partire dal nostro tattico Lorenzo Bressani, che ha interpretato al meglio le indicazioni di Andrea Caracci”.

Dopo Arca SGR, che si è quindi aggiudicato il Trofeo Challenge per il primo arrivato in tempo reale (il secondo sarà assegnato domani al primo classificato overall del raggruppamento ORC International), sono arrivati a Punta Ala, nell’ordine, il Mylius 80 Twin SoulB di Luciano Gandini (tattico Daniele Cassinari), il Maxi Pendragon VI di Nicola Paoleschi, armato per l’occasione dal Lightbay Sailing Team di Carlo Alberini (tattico Lorenzo Bodini), Cippa Lippa X di Guido Paolo Gamucci (tattico Michele Regolo) e il TP 52 Air is Blue di Roberto Monti (a bordo anche Cesare Bressan e Andrea Casale). Al momento in cui scriviamo, il grosso della flotta sta iniziando ad approcciare le ultime miglia del percorso ed è atteso al Marina di Punta Ala a partire da metà pomeriggio. Una situazione che può essere monitorata costantemente grazie al sistema satellitare YB Tracking, sia dal sito www.151miglia.it che attraverso l’apposita APP di YB.

La 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2021, che si concluderà domani con l’assegnazione degli altri trofei in palio e la premiazione in programma alle ore 17:30 allo Yacht Club Punta Ala (riservata a due persone per barca premiata), è organizzata da un Comitato formato dallo stesso YCPA insieme allo YC Repubblica Marinara di Pisa e allo YC Livorno, con il supporto dello sponsor PharmaNutra con il suo brand Cetilar®, dei partner North Sails e TAG Heuer, del Marina di Punta Ala, del Gruppo Azimut-Benetti e delle istituzioni locali.

Com. Stam.

Cetilar®

Sviluppata e brevettata dall’azienda farmaceutica PharmaNutra S.p.A., Cetilar® è una linea completa di prodotti per muscoli e articolazioni a base di esteri cetilati (7,5% CFA). Disponibile nelle versioni Crema, Patch e Tape, la gamma Cetilar® è rivolta a tutti gli sportivi che non vogliono rinunciare alle proprie passioni a causa di fastidi muscolari o articolari. Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vicepresidente Roberto Lacorte, PharmaNutra S.p.A. è un’azienda nata nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali e dispositivi medici innovativi, curando l’intero processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al prodotto finito. Nel corso degli anni PharmaNutra si è distinta nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL®, dove vanta importanti brevetti legati alla Tecnologia Sucrosomiale® e, grazie al brand Cetilar® è considerata uno dei top player emergenti nel settore dei dispositivi medici dedicati al ripristino della capacità articolare. PharmaNutra S.p.A. è presente con il suo marchio Cetilar® nel mondo dello sport in diverse discipline, a partire dal calcio – è main sponsor del Parma in Serie A e del Pisa in serie B – running, vela, basket, pallavolo e motorsport. www.cetilar.it – www.pharmanutra.it

TAG Heuer

TAG Heuer, fondato nel 1860 da Edouard Heuer nelle montagne del Giura svizzero, è un marchio di orologi di lusso di LVMH Moët Hennessey Louis Vuitton SE («LVMH»), il gruppo leader mondiale nel settore del lusso. Con sede a La Chaux-de-Fonds, Svizzera, TAG Heuer conta quattro siti produttivi per 1 470 dipendenti ed è presente in 139 Paesi. I prodotti TAG Heuer sono disponibili online su www.tagheuer.com per alcuni Paesi, in 160 boutique e presso 3000 punti vendita in tutto il mondo. L’azienda è guidata da Frédéric Arnault, CEO di TAG Heuer. Per 160 anni, TAG Heuer ha dato una pura dimostrazione del suo spirito incline all’orologeria d’avanguardia e della sua dedizione all’innovazione grazie a tecnologie rivoluzionarie come il pignone oscillante per cronometri meccanici del 1887, il Mikrograph del 1916, il primo movimento cronografico a carica automatica, il Calibre 11, del 1969, e il primo smartwatch di lusso del 2015.

Attualmente, la collezione centrale del marchio conta sulle tre famiglie iconiche disegnate da Jack Heuer: TAG Heuer Carrera, Monaco e Autavia. Il tutto viene completato dalle linee contemporanee Link, Aquaracer, Formula 1 e Connected. Pienamente in linea con il suo motto «Don’t Crack Under Pressure», TAG Heuer vanta partnership e celebri ambasciatori che incarnano la sua passione per l’azione e le alte prestazioni. www.tagheuer.com @TAGHeuer

North Sails

North Sails fu fondata nel 1957 da Lowell North, velista americano, medaglia d’oro olimpionica e ingegnere con un sogno: quello di creare le più veloci vele da competizione al mondo, introducendo tecnologie innovative che li portarono a diventare leader mondiali nel settore.

Oggi lo spirito di Lowell North si trasmette nella North Sails Collection, disegnata e sviluppata per chi ama affrontare le sfide in mare aperto ma anche per navigare nella vita moderna.

Il motto di North Sails è “Go Beyond”, ovvero spingersi ad andare dove altri non possono arrivare. Esplorazione ed innovazione sono gli elementi cardine e fondamentali su cui da sempre si basa il brand, e dallo stretto legame con l’oceano nasce anche il senso di responsabilità del marchio per la sua tutela e per la salvaguardia del pianeta. La partnership con la 151 Miglia-Trofeo Cetilar come Sponsor, una delle più prestigiose regate del Mediterraneo, conferma ed esprime al meglio tutti i valori del brand. www.webstore.northsails.com/it/