151 Miglia-Trofeo Cetilar 2025: domani la partenza

Sono oltre 200 le barche attese domani pomeriggio al largo tra Livorno e Marina di Pisa per la partenza della 16ma edizione della 151 Miglia, la regata di vela d’altura organizzata dallo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, Yacht Club Punta Ala e Yacht Club Livorno.

Livorno – Fermento e attesa alla vigilia della partenza della 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2025, la regata di vela d’altura in programma domani con una flotta che anche quest’anno supera le 200 barche. Al momento, infatti, sono ben 229 le barche iscritte che domani, alle ore 14, daranno vita a questa nuova edizione della 151 Miglia, la 16ma, caratterizzata dalla grande novità del cambio di rotta: un nuovo percorso, sempre di 151 miglia, che dopo la classica partenza al largo di Livorno, con successiva boa di disimpegno a Marina di Pisa, prevede i passaggi alla Gorgona, Pianosa e alle Formiche di Grosseto, la risalita verso il canale di Piombino, il doppiaggio dell’isolotto di Cerboli e infine il consueto arrivo al Marina di Punta Ala dopo aver doppiato lo Sparviero.

Un percorso nuovo, riassunto nel claim “Sea Change”, che rispetto al precedente porterà la flotta a navigare ancora più centralmente tra le isole dell’Arcipelago Toscano, una delle aree più belle e tatticamente stimolanti del Tirreno, e che rappresenta la novità principale di questa nuova 151.

Tra le barche in lizza per il successo in tempo reale, spicca la presenza di Arca SGR, il Maxi di 100’ dello skipper Furio Benussi già vincitore di tre edizioni della regata, il Farr 70 Atalanta II di Carlo Puri Negri, il 78’ Nice di Ice Yachts/Malgara e il Mini Maxi “volante” FlyingNikka di Roberto Lacorte. Tra quelle che invece si daranno battaglia nell’ambito della classifica ORC International, valida per l’assegnazione del secondo Trofeo Challenge della 151, occhi puntati sul J122 Chestress3 di Giancarlo Ghislanzoni, lo Swan 42 Fantaghirò di Carlandrea Simonelli, l’Italia Yacht 12.98 Notte di Stelle di Alberto Chiappino, lo Swan 45 Thetis di Luca Locatelli, il Comet 38S Scricca di Servi/Merlini/Bianchi e infine sul Farr 45 Sagola di Fornich/Battistoni/Sorrentino. In regata anche quattro multiscafi, racchiusi in una categoria ad hoc, e circa 30 imbarcazioni nella classe IRC.

Nel frattempo, questa mattina una parte della flotta ha partecipato alla terza edizione della 15.1 Sail, una prova costiera considerata il warm up della 151 Miglia e organizzata dallo YCRMP, che ha premiato FlyingNikka (vittoria in tempo reale), Noisy Osyter (IORC), Melagodo (ORC), Parthenope (ORC GC) ed Elianto (multiscafi).

Tornando alla 151 Miglia vera e propria, il programma per domani prevede, la mattina, il briefing tecnico presso lo YC Livorno, dove questa sera è previsto il Crew Party riservato agli equipaggi; a seguire, dopo gli ultimi preparativi in banchina, la flotta, che attualmente è all’ormeggio divisa tra il Porto di Livorno e il Porto di Pisa, si ritroverà in mare per la partenza prevista dalle ore 14.

Le previsioni meteorologiche per domani, al momento, sono di vento leggero lungo tutto il percorso ma un ulteriore aggiornamento, sulla base del quale sarà possibile fare una stima sull’orario di arrivo delle prime barche sul traguardo, è ovviamente previsto per domani mattina.

Organizzata da un Comitato formato dallo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, Yacht Club Punta Ala e Yacht Club Livorno, con il supporto del main sponsor Cetilar®, brand della casa farmaceutica PharmaNutra, e dei partner CrewPro, HRX, Millemetri, Benetti, Namira, Tosolini e Porto di Livorno 2000, la 151 Miglia-Trofeo Cetilar è tappa del Campionato Italiano Offshore, dell’IMA Mediterranean Maxi Offshore Challenge e del Trofeo Arcipelago Toscano.

immagini dello Studio Fabio Taccola

Com. Stam. + foto