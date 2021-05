Sono 250 le barche attese a Livorno per la 12ma edizione della regata d’altura organizzata da YC Repubblica Marinara di Pisa, YC Punta Ala e YC Livorno, con il supporto dello sponsor Cetilar®.

Pisa – A poco meno di due settimane dalla partenza della 12ma edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, cresce l’attesa intorno alla regata offshore più importante, seguita e partecipata del Mediterraneo. Ben 250 le barche che il pomeriggio di domenica 30 maggio, alle ore 14, si ritroveranno al largo di Livorno, una flotta immensa di scafi d’altura – dai piccoli 9 metri di lunghezza, ai Maxi di oltre 30 – che dopo la partenza punterà la prua verso la boa a Marina di Pisa, poi lo scoglio della Giraglia e infine le Formiche di Grosseto, ultimo step prima dell’arrivo di Punta Ala, che i più veloci, vento permettendo, raggiungeranno già dalle prime ore di lunedì 31.

Ed è proprio l’orario della partenza anticipato di due ore – le 14 invece delle canoniche 16 – una delle novità di quest’anno da segnare sull’agenda, oltre al fatto che finalmente il porto di partenza torna ad essere unico, Livorno appunto, grazie alla collaborazione con Azimut-Benetti che ha messo a disposizione numerosi ormeggi nell’area portuale labronica.

Tante le barche di spicco e i campioni della vela che andranno a caccia dei due trofei challenge in palio: il primo per la vittoria in tempo reale e il secondo per il successo overall nel raggruppamento più numeroso tra ORC e IRC. E magari – le barche più grandi e veloci – anche del record di percorrenza stabilito dal Maxi americano Rambler 88 in 13 ore, 50 minuti e 43 secondi, tempo fissato nella velocissima ed emozionante edizione 2019.

Come da tradizione, sarà possibile seguire l’andamento della regata attraverso il sistema di tracciamento satellitare Yellowbrick, oltre che sui profili social della regata, aggiornati costantemente.

Da sottolineare infine gli sforzi dell’organizzazione per garantire a tutti gli iscritti, sulla base dell’apposito Protocollo emanato dalla Federazione Italiana Vela, una partecipazione in piena sicurezza nel rispetto delle regole per limitare la pandemia da COVID-19.

Una situazione che ha costretto il Comitato Organizzatore formato dallo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, Yacht Club Punta Ala e Yacht Club Livorno, a limitare l’attività a terra, annullando quindi tutti gli eventi collaterali che negli anni hanno fatto grande la 151 Miglia (solo la corsa podistica 15.1 Run, in programma la mattina di domenica 23 maggio a Marina di Pisa, è stata confermata). Una scelta dolorosa, quanto inevitabile, che non ha frenato l’entusiasmo dei 250 armatori che già da diversi mesi si erano iscritti a questa attesa, dodicesima edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, regata organizzata con l’ausilio del Marina di Punta Ala, dello sponsor PharmaNutra con il suo brand Cetilar® e dei partner North Sails e TAG Heuer.

Com. Stam.

