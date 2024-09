173 Atleti internazionali ad Arco di Trento per la Coppa del Mondo Paraclimbing 

La terza tappa di Coppa del Mondo Paraclimbing IFSC si disputerà ad Arco, in provincia di Trento, il 27 e 28 settembre 2024.

Sarà il primo evento organizzato dalla FASI nello storico centro di allenamento della squadra azzurra dopo la sua ristrutturazione. A seguito della modernizzazione, che dovrebbe concludersi a fine anno, l’impianto sarà in grado di ospitare atleti e squadre in tutte le stagioni, con un set completo di pareti outdoor e indoor per Boulder, Lead e Speed.

La World Cup Paraclimbing di Arco chiuderà la stagione, dopo le tappe di Salt Lake City (7-8 maggio) e di Innsbruck (24-25 giugno). Vedrà la partecipazione di 173 atleti provenienti da 20 nazioni, fra cui un contingente azzurro di ben 19 atleti.

Arco ha una lunga storia nell’ospitare eventi internazionali di arrampicata. Oltre ai primi Campionati del Mondo Paraclimbing nel 2011, è stata tappa della IFSC World Cup Series per sei stagioni tra il 2012 e il 2019, ha ospitato tre Coppe del Mondo Paraclimbing (nel 2012, 2013 e 2014) e due Campionati Mondiali Giovanili (nel 2015 e 2019).

La FASI è orgogliosa di poter accogliere nel rinnovato Centro Federale questa importante manifestazione IFSC, a testimonianza del costante impegno nello sviluppo del settore Paraclimbing, ma anche Specialclimbing.

Oltre al fondamentale patrocinio del Comune di Arco e della Provincia di Trento, saranno partner d’eccellenza di FASI in quest’importante avventura ARD Discount e Manpower, che, attenti ai temi di diversità, inclusione e social value, hanno deciso di sostenere il progetto sportivo della Federazione con entusiasmo e fiducia aggiungendosi alla schiera di partner federali che vanta aziende leader come La Sportiva e Petzl.

I nostri atleti avranno la fortuna di competere davanti al pubblico di casa, esprimendo il meglio delle loro capacità. Vestiranno la maglia azzurra: per la categoria B1 Nadia Bredice, oro in Coppa del Mondo a Innsbruck; per la B2 i veterani Simone Salvagnin e Giulio Cevenini; per la AL 1 Donato Gioia, Giuseppe Lomagistro e Tommaso Mazzotti, fresco del bronzo conquistato agli Europei di Villars. Per la categoria AL2 Francesco Giudice, Omar Al Khatib, Michele Maggioni e David Kammerer, oro in Coppa del Mondo a Salt Lake City, argento agli Europei di Villars; sempre per la categoria AL2 Fiamma Cocchi, argento agli Europei.

Per la AU2 Laura Di Mauro e la pluricampionessa Lucia Capovilla, argento a Innsbruck e a Salt Lake City e argento ai recenti Europei; per la RP1 Gian Matteo Ramini, che punta a salire nuovamente sul podio dopo l’argento di Salt Lake City del 2023; per la RP3 Simone Tiozzo, per la RP1 Maria Laura Muratori; per la RP2 Aurora Alberto e Chiara Cavina, oro in Coppa del Mondo ad Innsbruck, bronzo agli Europei; per la RP3 Elisa Martin, bronzo a Innsbruck, bronzo agli Europei.

Vedere tutti questi campioni nazionali ed internazionali in gara rappresenterà senz’altro un’ispirazione per i giovani e uno stimolo a praticare questa affascinante disciplina, caratterizzata dai valori della resilienza, dell’impegno, dell’inclusione e dell’uguaglianza.

Caratteristiche che hanno permesso al Paraclimbing di essere incluso nel programma Paralimpico di Los Angeles 2028, a conferma della popolarità sempre crescente a livello globale di questo sport, che stimola la forza di volontà, la fiducia in sé stessi, la consapevolezza delle proprie possibilità e la superabilità di ogni limite.

Il programma di gara prevede per venerdì 27 lo svolgimento delle qualifiche a partire dalle ore 11.00. Sabato 28 settembre alle ore 11.00 si terrà la conferenza stampa di presentazione del Paraclimbing alle Paralimpiadi di Los Angeles 2028 e alle ore 16.00 si disputeranno le finali.

Sarà possibile assistere alle gare in loco, gratuitamente, oppure seguirle sulla piattaforma streaming Discovery+ o in chiaro sui canali Youtube FASI e IFSC.

Pronti per una bella sfida mondiale in Casa FASI!

FOTO FASI