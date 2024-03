19. Cortinametraggio: Tutti i vincitori

Cala il sipario sulla 19° edizione di Cortinametraggio, il festival di riferimento per i corti, presieduto dalla fondatrice Maddalena Mayneri e diretto da Niccolò Gentili che in questi giorni ha animato la splendida cornice di Cortina d’Ampezzo.

A vincere il concorso, aggiudicandosi il Premio Cortinametraggio con Enel – Premio Miglior Corto Assoluto è Tilipirche di Francesco Piras, che riceve anche il Premio Young Frecciarossa. Il corto ha un importante sottotesto ambientalista, interpretato da Giuseppe Ungari e Antonio Chessa e racconta di una violenta invasione di cavallette in un paesino della Sardegna, in cui un allevatore sarà costretto ad affrontare il passaggio di testimone da padre a figlio per la gestione del loro ovile.

Tanti però i premi assegnati. Il Premio Miglior Regia va a Dive di Aldo Iuliano, una storia di amicizia profonda, d’amore e coraggio.

E ancora il Premio Speciale Titanus e il Premio Speciale Comune di Belluno per l’emozionante film di Francesco Sossai Il compleanno di Enrico; il Premio Rai Cinema Channel per l’acuta e originale satira sociale di Angela Norelli We Should All Be Futurist.

Il Premio Miglior Sceneggiatura Andromeda Film alla storia di emancipazione femminile di Vera Munzi e Caterina Savadori Ánemos, mentre a fare incetta la commedia dalle tinte noir Un lavoretto facile facile di Giovanni Boscolo, che si è aggiudicato il Premio Miglior Commedia Aermec, il Premio della Stampa Visottica, il Premio Speciale Greenboo e il Premio Speciale Driade.

I riconoscimenti proseguono con il Premio del Pubblico – The Film Club e il Premio San Benedetto Artigiani dello Spettacolo alla commedia romantica sull’intelligenza artificiale L’acquario di Gianluca Zonta.

Ben tre riconoscimenti anche a De l’amour perdu di Lorenzo Quagliozzi, intimo e coinvolgente ritratto umano sullo sfondo della Francia occupata dai nazisti, che si è portato a casa il Premio Anec e Fice, il Weshort Award – Best Short Film Cortinametraggio e il Premio Pianegonda per la Miglior Attrice, assegnato alla talentuosa Catherine Bertoni.

Il Premio Speciale Anpit al delicatissimo Frammenti di Andrea Casadio, su uno dei momenti più tragici della storia recente; il Premio Miglior Attore Pianegonda a Niccolò Ferrero per il ritratto esistenziale di Tommaso Frangini Foto di gruppo; il Premio Speciale Miglior Corto Usa a Thirstygirl di Alexandra Qin, avvincente e originale storia di due sorelle e di un viaggio che cambierà per sempre le loro vite; il Premio Speciale Omnia Hotel al racconto di formazione Wasted di Tobia Passigato.

Si chiude così una delle edizioni più ricche della storica kermesse che dà appuntamento al prossimo anno per festeggiare la 20° edizione.

La 19ª edizione di Cortinametraggio – di cui Frecciarossa è Treno Ufficiale – è stata realizzata in collaborazione con l’Aeronautica Militare, Polizia di Stato e il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, la Regione Veneto, la Provincia di Belluno, il nuovo IMAIE, il MIC, SIAE, Anec e Fice.

Enel è Platinum Partner.

Tra gli altri partner anche: Cotril; Anpit Italia; Titanus; Driade; Greenboo Production; Costa Crociere; WeShort; Hotel Savoia; Zorzettig; La cooperativa di Cortina; Hotel De La Poste; Focus; Mg Production; Nuove Reti.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale: www.cortinametraggio.it

