19° Rally Campagnolo

Organizzato dall’ACI Vicenza il rally vicentino sarà il sesto atto del CIR Auto Storiche e Classiche, e secondo del T.R.Z. della Seconda Zona. Spazio anche a quattro serie private riconosciute ACI Sport Confermata validità tricolore anche per il rally di regolarità

Vicenza – Sono sette le settimane che mancano per la disputa della diciannovesima edizione del Rally Campagnolo, quest’anno a calendario venerdì 18 e sabato 19 luglio. Organizzato dall’Automobile Club Vicenza, per il rally vicentino in versione storica sarà un ritorno alle origini ricordando le prime due edizione corse proprio nella seconda parte di luglio sia nel 2005 che nel 2006, anno quest’ultimo che ne vide l’ingresso nel Campionato Italiano. Rientrato nella massima serie nazionale della quale sarà il sesto round, il Campagnolo sarà anche il secondo del T.R.Z. della Seconda Zona con coefficiente maggiorato, e varrà anche per il Trofeo A112 Abarth Yokohama, Trofeo Rally ACI Vicenza, Memory Fornaca e Michelin Trofeo Storico. Il rally di regolarità a media, anch’esso con la massima validità, sarà il sesto della stagione.

Il programma di massima della gara che comprende anche il rally auto classiche – quelle del periodo 1993-2000 – inquadra la manifestazione in due giornate e si svilupperà sull’asse Vicenza – Isola Vicentina.

Le iscrizioni aperte dalle 8 di giovedì 19 giugno, per chiudersi alle 12 di sabato 12 luglio, data in cui sarà distribuito il road-book per effettuare le ricognizioni consentite nella medesima giornata. Le prove speciali in programma sono dieci con un chilometraggio di 94,07 chilometri sui 339,160 dell’intero percorso.

Le verifiche sportive si svolgeranno dalle 8.30 alle 13 di venerdì 18 luglio presso il Centro Polivalente Castelnuovo ad Isola Vicentina e le tecniche, mezzora più tardi in via dell’Artigianato nella Zona Industriale Scovizze. Alle 17 il rally prenderà il via da Vicenza, in via Roma per la prima frazione che prevede la disputa di due prove e l’ingresso nel riordino notturno alle 19.30.

Alle 8 di sabato 19 la partenza della seconda parte di gara con altre otto speciali e l’arrivo previsto per le 19 in Piazza Marconi ad Isola Vicentina dove, nella vicina via Veneto, troveranno spazio la direzione gara, segreteria e sala stampa.

Tutte le informazioni e i documenti di gara saranno disponibili al nuovo sito web www.rallycampagnolo.it