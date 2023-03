1923 – 2023: 100 ANNI DI AERONAUTICA MILITARE

Le massime autorità civili e militari del Paese si sono riunite alla Terrazza del Pincio a Roma per festeggiare il centenario dell’Aeronautica Militare, forza armata istituita il 28 marzo 1923 e deputata alla difesa dello spazio aereo nazionale. Presenti alla manifestazione in prima fila il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il ministro della difesa Guido Crosetto.

La cerimonia è iniziata con gli onori militari al presidente della Repubblica. Successivamente si è svolto il simbolico passaggio di sciabola tra l’aviatore più longevo, il maresciallo Luigi Pasqui, 105 anni, e l’allievo più giovane dell’Accademia ruolo naviganti, Giorgio Strata. Poi c’è stato il sorvolo dei velivoli dell’Aeronautica e il passaggio delle Frecce tricolori.

“Passione, spirito di squadra, senso del dovere, hanno segnato il primo secolo di storia dell’Aeronautica Militare. In questo giorno speciale rivolgo il mio omaggio alla Bandiera di Guerra della Forza Armata, emblema del sacrificio e del valore di coloro che hanno servito l’Italia con coraggio e abnegazione”. Lo scrive il presidente Sergio Mattarella in un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti.

Un pensiero commosso – sottolinea Meloni – va a tutti coloro che, indossando la divisa dell’Arma Azzurra, sono caduti nel compimento del dovere in operazioni militari, in missioni umanitarie o in esercitazioni. Con affetto e orgoglio tutta la comunità nazionale oggi si stringe attorno all’Aeronautica Militare, eccellenza dell’Italia da cento anni. Viva l’Aeronautica!”.

Oltre alla cerimonia al Pincio, sono numerose le iniziative in calendario per celebrare il primo centenario della Forza Armata: mostre itineranti, eventi sportivi, conferenze internazionali, pubblicazioni ed esibizioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale.In particolare, sono stati pianificati altri due grandi eventi nella Capitale. Il primo è l’Aerospace Power Conference il 12 e 13 maggio al centro congressi “la Nuvola”, dove sarà organizzata un’esposizione aerospaziale aperta al pubblico e ci sarà una conferenza internazionale sul futuro dell’Aerospazio e sulle sue possibili evoluzioni nella geopolitica futura. Il 17 e il 18 giugno, invece, a Pratica di Mare ci sarà una grande manifestazione aerea aperta al pubblico che costituirà l’occasione per illustrare le capacità operative dell’Aeronautica Militare.

Anche la tv di stato ha deciso di celebrare questa ricorrenza unica col documentario “Italia. Viaggio nella Bellezza” in onda questa sera alle 22.10 su Rai Storia e la serie in quattro puntate “Storia dell’Aeronautica italiana 1923-1961” al via su Rai Storia venerdì 31 marzo alle 22.15. Il progetto televisivo più importante, però, è il docu-film “I Cacciatori del cielo”che Rai 1 trasmetterà in prima serata domani, mercoledì 29 marzo 2023, alle 21.30.

di Paola Bonacina