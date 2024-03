19a edizione di: Cortina d’Ampezzo dal 12 al 17 marzo 2024 madrina: Eleonora De Luca 

Parte il conto alla rovescia per la 19a edizione di Cortinametraggio, festival di riferimento per i corti e riconosciuta fucina di talenti italiani che si terrà a Cortina D’Ampezzo dal 12 al 17 marzo 2024.

In attesa di festeggiare i suoi primi 19 anni, il festival lancia la locandina ufficiale che ritrae la madrina Eleonora De Luca (Padrenostro, Le sorelle Macaluso, L’Ora Legale, La Mafia uccide solo d’estate) assieme al direttore artistico Niccolò Gentili, in viaggio verso Cortina.

“Da sempre il mio obiettivo è quello di scoprire nuovi talenti e creare delle connessioni tra i giovani, le produzioni e i registi già affermati – ha dichiarato Maddalena Mayneri, presidente e fondatrice della manifestazione –; sono felice che molti esordienti siano riusciti ad emergere e a farsi conoscere grazie al mio Festival, penso a Valerio Vestoso, Alessandro Capitani, Mattia Napoli, solo per citarne qualcuno”. Ed è proprio Mattia Napoli, vincitore dell’ultima edizione di Cortinametraggio, il primo giurato ufficiale della 19a edizione.

Mai come quest’anno i riflettori saranno puntati sui giovani registi in concorso e non solo, che avranno la possibilità di seguire due workshop al giorno tenuti da esperti del settore che metteranno a disposizione la loro esperienza creando, così, nuove opportunità di lavoro.

Non mancheranno le serate culinarie che saranno dedicate a varie realtà nazionali tra le quali spicca la cucina triestina e quella campana.

Cortinametraggio è una sfida che ogni anno si riesce a vincere grazie al contributo di tutti i partner che credono nel progetto: “Non posso non ringraziare i partner di quest’anno – ha continuato la Mayneri – tra cui Visottica Group, Aermec e Anpit Italia che non solo assegneranno importanti premi, ma contribuiranno economicamente alla realizzazione di questa nuova edizione”.

Al fianco di queste aziende leader in Italia, saranno presenti anche l’agenzia Nuove Reti e importanti produzioni nazionali come Titanus e GreenBoo Production che premieranno i registi in concorso con un premio in denaro che gli darà la possibilità di realizzare nuove opere cinematografiche.

Per partecipare, dal 12 settembre è aperto il bando per le iscrizioni tramite la piattaforma Filmfreeway e, ad arricchire la proposta della prossima edizione, ci sarà anche una sezione internazionale dedicata al cinema “Made In USA”.

Come di consueto, poi, anche Rai Cinema Channel sosterrà la kermesse con il suo premio.

Infine, la 19a edizione di Cortinametraggio vedrà la preziosa partecipazione di istituzioni come: Aeronautica Militare, Polizia di Stato e il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Sono confermati i partner: Cotril; The Film Club; We Short; Pianegonda; Grand Hotel Savoia; Zorzettig; La cooperativa di Cortina; Hotel De La Poste; Andromeda Film; MG Production; Focus Cucine.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale: www.cortinametraggio.it

