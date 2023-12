19esimo anniversario della scomparsa di Felicia Impastato

Pronti per le iniziative del 19esimo anniversario della scomparsa di Felicia Bartolotta Impastato che si svolgeranno il 6 e 7 Dicembre a Cinisi. Durante queste giornate vogliamo sviluppare il tema della pace e dell’impegno, in particolare quello delle donne, contro la violenza e per i diritti umani.

Sono tante le realtà associative ed i singoli che hanno aderito alla “Marcia per la pace”, contro guerre e terrorismo, per i diritti umani e civili, contro la violenza di genere, per la solidarietà, l’inclusione, l’interculturalità che realizzeremo il pomeriggio del 7 Dicembre. Un corteo in solidarietà con i popoli oppressi e massacrati da guerre e terrorismo, in cerca di autodeterminazione.

Felicia, madre di Peppino attivista nella lotta alla mafia, ucciso nel ‘78 per volontà del boss di Cosa Nostra Gaetano Badalamenti, si è ribellata alle logiche violente della società mafiosa, guerrafondaia e patriarcale.

Intorno a questa marcia abbiamo organizzato altre attività per il 6 e 7 Dicembre, iniziative culturali e artistiche, teatrali (in linea con quelle che furono le attività di Peppino Impastato e dei suoi compagni/e), con le scuole e con tutta la cittadinanza.

Abbiamo già la conferma di importanti presenze alle iniziative di queste due giornate tra cui Luisa Morgantini, ex vice presidente del Parlamento Europeo e presidente dell’Associazione Assopace Palestina e Claudia Pinelli la figlia del partigiano anarchico Giuseppe e siamo in attesa di altre conferme.

Vi aspettiamo numerosi/e per ricordare l’impegno di Felicia …e per continuare a dire no alla violenza e chiedere pace e diritti umani.

L’IMPEGNO di FELICIA

…e la lotta delle donne per la pace, i diritti e contro la violenza

MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE:

Ore 10.00 – Rappresentazione teatrale “Il mare a cavallo” con Antonella Delli Gatti, dedicato alla vita e all’impegno di Felicia Bartolotta Impastato. Presso Auditorium “Peppino Impastato” dell’I.C. di Cinisi.

Ore 18.00 – Rappresentazione teatrale “Storie di fuoco e d’Idee” regia di Patrizia D’Antona dal laboratorio La rivoluzione della donna: un omaggio per le sorelle dell’Iran e per tutte le donne e i bambini massacrati da guerre e terrorismo. Presso Casa Felicia (contrada Napoli, traversa di Via della Libertà a Cinisi-PA).

GIOVEDI’ 7 DICEMBRE:

Ore 10.30 – Intitolazione di un ulivo a Emanuela Sansone e Giuseppina Di Sano presso il Giardino della Memoria e dell’Impegno di Casa Felicia (contrada Napoli, traversa di Via della Libertà a Cinisi-PA). Interventi di: Umberto Santino ed Anna Puglisi (Centro Impastato – No mafia Memorial), Daniela Dioguardi e Mariella Pasinati (Biblioteca delle donne – Udi Palermo), Rossella Puccio (Museo sociale di Danisinni), attivisti e familiari vittime di mafia.

Ore 16.00 – Marcia per la pace e i diritti umani da Casa Memoria in corso Umberto I, 200 Cinisi a Casa Felicia (contrada Napoli, traversa di Via della Libertà a Cinisi-PA).

Ore 18.00 – Convegno “L’impegno delle donne contro guerra e oppressione”. Interventi (già confermati): Luisa Morgantini (ex vice presidente del Parlamento Europeo e presidente dell’Associazione Assopace Palestina), Claudia Pinelli (attivista, figlia del partigiano anarchico Giuseppe ucciso il 15 dicembre 1969, precipitando da una finestra della questura di Milano a pochi giorni dalla strage di Piazza Fontana), una delle compagne del Collettivo femminista/femminile Cinisi e del gruppo di compagni/e di Peppino Impastato. Coordina e introduce Luisa Impastato.

Ore 19.45 – Reading di Antonella Delli Gatti.

Ore 20.00 – Esposizione contadina a cura di FuoriMercato.

Adesioni 7 Dicembre:

Centro Impastato – No mafia memorial, Associazione Peppino Impastato, Fuorimercato, Contadinazioni, Circolo Arci Pasol, Partinico Solidale, CGIL Palermo, Le radici del sindacato, Pro Loco Cinisi 2.Zero, Rifondazione Comunista Palermo, Circolo di Rifondazione comunista “Peppino Impastato” Partinico, Giovani Comunisti, Associazione RADIO AUT, Associazione Musica e Cultura Cinisi, CNCA Sicilia, Enciclopedia delle donne, A ruota libera, La piccola orchestra, Navarra Editore, Per il Pane e le Rose, Solidaria, Auser Metropolitana Aps-Ets Palermo, Ciauli agri coop, Radio 100 passi, Arci Palermo, Fattorie Sociali Sicilia, Associazione “Comitato Addiopizzo” Odv, Avviso Pubblico, Comitato di base NoMuos Palermo, Associazione Asadin, Aps Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, ANPI Palermo, Futura Rete di donne, Our voice, Terra Insumisa, Addiopizzo Travel, Associazione teatrale Còrai, Il laboratorio Andrea Ballarò, Gruppo scout Terrasini 2 Clan Alpha Centauri, laboratorio Andrea Ballarò, caffè filosofico Beppe Bonetti, Ali c’è, Potere al popolo Palermo, Casa del Popolo “Peppino Impastato”- Palermo, Libera a Palermo, Associazione Paolo La Rosa, UDIPALERMO ets

