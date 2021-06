In occasione del 75^ anniversario della fondazione della Repubblica nelle preziose cornici della piazza Vittorio Veneto e, a seguire, presso il teatro Politeama, si sono svolte a Palermo le manifestazioni celebrative della festività nazionale, nel pieno rispetto delle vigenti misure restrittive, imposte dall’emergenza epidemiologica.

La cerimonia ha avuto inizio con l’alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro, alla presenza delle Autorità civili e militari, innanzi al monumento rappresentativo della libertà, raffigurante la “Vittoria alata”, libero dalle barriere dovute ai lavori di restauro.

Al teatro Politeama e il Prefetto Forlani ha dato lettura del messaggio dal Presidente della Repubblica, trasmesso, come di consueto in occasione della ricorrenza, ai Prefetti.

Il Prefetto ha richiamato i valori fondanti della Repubblica e la valenza pregnante della coesione sociale, quale strumento essenziale per un’efficace azione sul territorio, che chiami in causa anche la cittadinanza tutta al fianco delle istituzioni, in piena sinergia di scopi.

Le esibizioni della Fanfara del XII Reggimento Carabinieri, che ha introdotto l’evento intonando l’inno nazionale e degli alunni del liceo musicale Regina Margherita di Palermo hanno ulteriormente impreziosito l’evento.

Nello spazio antistante l’ingresso al teatro, presso il gazebo allestito per l’occasione dall’Esercito, dall’Asp, dalla Protezione Civile comunale e dalla Croce Rossa Italiana, testimonianza tangibile del perdurante impegno profuso nel periodo pandemico e a tutt’oggi a beneficio della collettività, è stata svolta una mirata attività informativa per l’intera cittadinanza sulle misure anticontagio e sull’importanza della campagna vaccinale per fronteggiare efficacemente la diffusione del virus.

Nel corso della cerimonia sono state consegnate le Medaglie d’Onore riservate ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai familiari dei deceduti, le medaglie d’oro per le vittime del terrorismo e le distinzioni onorifiche dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, come di seguito riportate:

Commendatore dell’O.M.R.I.

Gen. B. Rosario CASTELLO Comandante Legione Carabinieri Sicilia

Ten. Gen. Armando LIBRINO Tenente Generale del Corpo di Commissariato dell’Esercito

(in quiescenza)

Ufficiale dell’O.M.R.I.

Dr.ssa Croce DI MARCO Direttore dell’Agenzia delle Entrate (in quiescenza)

Cavaliere dell’O.M.R.I.

Col. Dott. Geremia GUERCIA Colonello della Guardia di Finanza

Ten. Col. Antonino D’AGOSTINO Tenente Colonnello dell’Esercito

Dott. Matteo CARLOTTA Commissario Capo P.S. In quiescenza.

Dr.ssa Fernanda FIANDACA Vice Direttore Banca d’Italia

Dr.ssa Loredana CURCURU’ Medico Chirurgo Direttore Dip.to Medico di

Prevenzione

Dr. Pierpaolo OCCORSO Medico Chirurgo

Dr. Vincenzo PRESTIANNI Medico di Emergenza sanitaria ASP Palermo

Dott. Antonio RANERI Funzionario Ministero dell’Economia e delle Finanza

Sott. Ten. Vito CANGIALOSI Sottotenente della G. di F.

Maresc. Ord. Dott. Alberto CASTELLO Maresciallo Ordinario dell’Arma dei Carabinieri

Sost. Comm. Domenico MILITELLO Sostituto Commissario P.S. (in quiescenza)

Ing. Gaetano MACCHIARELLA Dirigente Tecnico della P.S. (in quiescenza)

Sig. Luigi GIORDANO Comm. Capo P.S. in quiescenza

Sig. Fabricio CATALANO Sovrintendente Capo P.S. (in servizio)

Dr. Ignazio D’ALESSANDRO Sovrintendente Capo P.S. in servizio

Sig.ra Eugenia D’ASTA Ispettore Informatico presso Direzione Reg.le VVF

Dott.ssa Giuseppa BONOMO Funzionario Avvocatura dello Stato

Sig. Gianfranco MAMBRINI Ass. Amm.vo Ministero Politiche Agricole

Sig. Alessandro LUPO Sost. Commissario della Polizia di Stato (in quiescenza)

Sig. Maurizio FIORELLA Ass. Amm.vo presso SERIMAT (Sez.

Rifornimento e Mantenimento) E.I.. .

Dr.ssa Marinella IACOLARE Capo di Gabinetto Prefettura di Palermo

Dr.ssa Maria GARGANO Dirigente Prefettura di Palermo

Sig.ra Vincenza MILITELLO Assistente. Economico della Prefettura di Palermo

(in quiescenza)

Onorificenze di Vittima del Terrorismo:

Primo Maresc. dell’Esercito Italiano Domenico BLASCO GENUALDI, vittima dell’attentato terroristico avvenuto a Baqwa in Afghanistan il 16 agosto 2010,

Caporale Maggiore Scelto Luca MILITELLO, rimasto ferito durante un pattugliamento nel distretto di Bala Baluk, in Afghanistan in data 26 ottobre 2011;

Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano Salvatore ANZALONE, rimasto gravemente ferito durante una missione in Afghanistan in data 27 settembre 2006;

Caporal Maggioredell’Esercito Italiano Annalisa MAZZEO rimasta gravemente ferita durante una missione in Afghanistan nella città di Farah in data 15.6.2012.

Medaglie d’onore alla memoria di cittadini italiani, militari e civili, che dopo la proclamazione dell’armistizio di Cassibile l’8 settembre 1943 rifiutandosi di aderire alla Repubblica Sociale Italiana sono stati deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra:

Michele CAMINITA, nato a Ustica il 3 giugno 1922 e deceduto il 12 gennaio 2004:

Calogero CASUCCIO, nato a Racalmuto il 3 maggio 1921 deceduto il 21 dicembre 2020

Pasquale CIPRIANO, nato a Alimenail 25 maggio 1923 e deceduto il 1° gennaio 2001.

Salvatore CORSELLI TRENTO, nato a Marsala il 13 agosto 1915 e deceduto il 25 febbraio 2003.

Vincenzo LUPO, nato a Palermo il 22 gennaio 1921 e deceduto il 31 luglio 2015

Antonio MANTIA, nato a Termini Imerese (PA) il 31gennaio 1922 deceduto il 23 dicembre 2012.

Francesco MINASOLA, nato a Termini Imerese (PA) il 5 aprile 1909, deceduto il 12 agosto 1994

Giuseppe SCACCIAFERRO, nato a San Mauro Castelverde il 25 ottobre 1918 ma visse a Castelbuono ove è deceduto il 31 luglio 2010

CS