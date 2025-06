2 Giugno 2025 Festa della Repubblica 

Si sono svolte, in data odierna, a Palermo le manifestazioni celebrative in occasione del 79° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana.

La cerimonia è iniziata innanzi al monumento rappresentativo della Libertà, raffigurante la “Vittoria alata”, sito in piazza Vittorio Veneto.

Il Prefetto Massimo Mariani, accompagnato dal Comandante Legione Sicilia dei Carabinieri, Generale di Divisione Giuseppe Spina, ha passato in rassegna lo schieramento interforze, le rappresentanze militari e le associazioni combattentistiche; si è poi proceduto alla cerimonia dell’alzabandiera e alla successiva deposizione di una corona d’alloro in onore ai caduti alla presenza delle Autorità civili e militari.

Il Prefetto ha dato quindi lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, trasmesso ai Prefetti, come di consueto, in occasione della ricorrenza.

La cerimonia è proseguita nella suggestiva cornice del teatro Politeama-Garibaldi, con l’esibizione della Fanfara del XII Reggimento Carabinieri, che ha introdotto la consegna delle onorificenze.

Il Prefetto, nel suo saluto ha richiamato il messaggio del Capo dello Stato ed ha sottolineato che la nostra Repubblica è democratica in quanto fondata sui diritti, sulla pace, sulla libertà, sul riconoscimento della promozione della dignità umana e sulla tolleranza. Tra i diritti – ha continuato il Prefetto – è fondamentale quello di espressione del pensiero; tra le libertà quella di informare e di essere informati. In tale contesto assume particolare rilevanza il contributo di sangue versato da alcuni giornalisti come, per esempio, Antonio Russo, inviato di radio radicale durante la guerra in Cecenia, ucciso nel 2000.

Ha altresì sottolineato il valore della libertà di stampa evidenziando come la stessa sia ancora compressa in alcuni Paesi e che per questo alcuni giornalisti hanno pagato con la vita il loro impegno professionale come, ad esempio, Anna Stepanovna Politkovskaja, giornalista russa uccisa nel 2006 e Victoria Roshchyna, giornalista ucraina uccisa nel 2024.

Ha rappresentato poi che, come tutte le libertà, anche quella di informare incontra dei limiti nella misura in cui è necessario tenere conto dell’esigenza di rispettare il diritto di essere informati correttamente. La disinformazione, infatti, non solo distorce le notizie, o ne genera di false, ma può anche diventare fonte di intolleranza ponendosi in contrasto con i principi basilari su cui si fonda il nostro vivere associato. Per tale ragione essere cittadini significa non solo essere in grado di distinguere il vero dal falso, ma anche quello di non essere tolleranti verso chi è intollerante: la tolleranza nei confronti degli intolleranti rischia che questi ultimi prendano il sopravvento e che per i tolleranti non vi sia più spazio.

La cerimonia si è poi articolata nella consegna delle onorificenze dell’“Ordine al Merito della Repubblica Italiana” conferite per benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Nell’ambito dell’evento si è proceduto, altresì, alla premiazione degli Istituti Scolastici che hanno partecipato al concorso “Libertà di stampa e cultura della legalità”, organizzato dalla Prefettura di Palermo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Palermo, l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e l’Associazione Siciliana della Stampa.

L’iniziativa mira ad accrescere, negli studenti, la consapevolezza dell’importanza della libertà di stampa come valore fondante del sistema democratico e la conoscenza dei pericoli che la minacciano, derivanti dai fenomeni della disinformazione e dall’iperinformazione, con particolare riferimento al ruolo dei social media, alla manipolazione dell’opinione pubblica e alla sicurezza nazionale.

Tra le scuole premiate l’Istituto Comprensivo Statale “Sperone-Pertini” di Palermo, 1° classificato per il cortometraggio “La Scelta”, il Liceo Ginnasio Statale “Francesco Scaduto” di Bagheria, 2° classificato per il cortometraggio dal titolo “Freedom of speech”, l’Istituto Comprensivo “Manzoni-Impastato” di Palermo, 3° classificato per l’articolo “La Libertà di Stampa: Un Faro per la Democrazia”.

La Commissione ha, peraltro, stabilito di assegnare 4 riconoscimenti speciali, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’opera e dell’originalità con la quale gli studenti hanno interpretato l’iniziativa.

L’Istituto Magistrale Statale “Camillo Finocchiaro Aprile” di Palermo, premiato per il cortometraggio dal titolo: “Art. 21: ci stiamo impegnando”, l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Lercara Friddi”, premiato per il cortometraggio intitolato: “Il Giuramento di Ippocrate dei Giornalisti”, il liceo Classico-Internazionale Statale “Giovanni Meli” di Palermo, premiato per la realizzazione del cortometraggio dal titolo: “Il coraggio di esprimersi” e il Liceo Classico Statale “Umberto I” di Palermo, premiato per il cortometraggio dal titolo: “We stand with Palazzolo”.

La cerimonia è stata impreziosita dal contributo musicale del Conservatorio “Antonio Scarlatti” di Palermo con la “Panormus Oboe Band” Ensemble di doppie ance storiche curata dal Maestro Gioacchino Comparetto con la collaborazione del Maestro Alessandro Nasello del Dipartimento di musica antica del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, che ha eseguito dapprima il brano di H. Purcell, estratti da Suite da “King Arthur”, seguito dal brano di J.B. Lully, Marcia per la cerimonia dei turchi da “Le bourgeois Gentilhomme” e dal brano di P.H. Erlebach, Overture suite n° 3 in do maggiore.