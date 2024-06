Evento regionale di Scherma a Caltagirone, domenica 2 giugno, al Palasport “Don Pino Puglisi”: 2° Trofeo Promozionale “Under 10” e 2^ Prova regionale Paralimpica per atleti non vedenti e in carrozzina. Previste una mostra di armi storiche e un’esibizione di scherma del passato

Caltagirone. Sarà ancora una volta un’avvincente giornata di festa, quella che si svolgerà domenica 2 giugno, dalle ore 10, presso il Palazzetto dello Sport “Don Pino Puglisi” di Caltagirone, in via delle Industrie, in occasione del 2° Trofeo Promozionale per gli “Under 10” (acciaio e plastica) e la 2^ Prova regionale Paralimpica per atleti non vedenti e in carrozzina.

Non mancheranno un “tuffo nella storia”, con la Mostra di armi storiche (Collezione Guarino) e una spettacolare esibizione di scherma storica, a cura della Methodos s.s.d.

I padroni di casa – l’Accademia “Agesilao Greco” di Caltagirone presieduta da Massimo Porta, in sinergia con il Cr Sicilia della Fis presieduto da Arturo Torregrossa e grazie alla disponibilità ed al patrocinio dell’amministrazione municipale caltagironese guidata dal sindaco Fabio Roccuzzo – ospiteranno oltre 150 giovanissimi partecipanti che, provenienti da ben sette province della Sicilia, si alterneranno sulle pedane, sfidandosi nelle diverse categorie: Esordienti con spada o fioretto di metallo, Esordienti con fioretto di plastica, atleti in carrozzina, atleti non vedenti.

«Sono sicuro che ancora una volta sarà una giornata ricca di emozioni – dichiara Arturo Torregrossa, Presidente della FIS Sicilia -, certo che tutti i giovani partecipanti non solo saranno felici ed entusiasti come sempre, ma si divertiranno con grande soddisfazione degli istruttori, dei maestri, dei genitori e degli organizzatori. Il nostro obiettivo è quello di vedere trionfare lo sport. E’ l’ultima prova per la stagione 20023/2024 e la concludiamo a Caltagirone, dove esiste da anni un’Accademia meravigliosa rappresentata da Massimo Porta, con tutto il suo staff. Sarà un esempio di inclusione dello sport ed è proprio questo è il messaggio sociale che vogliamo lanciare, visto che ci sarà pure la prova paralimpica di scherma in carrozzina e di scherma non vedenti. Ciò a dimostrazione che lo sport unisce tutti e non fa differenze, obiettivo che ha già raggiunto la scherma italiana. Dunque, il 2 giugno non sarà per noi solo la Festa della Repubblica, ma anche dello Sport, grazie a questa manifestazione di scherma organizzata da tempo ed arricchita questa volta da Enrico Guarino, un palermitano innamorato di scherma che promuove la prima Mostra di attrezzatura schermistica che, così facendo, inizia da Caltagirone e nelle prossime stagioni la porteremo in giro, per la Sicilia. Inoltre, si potrà assistere alla prima esibizione di scherma storica sportiva… che è diversa dalla scherma storica praticata in teatro o quando vengo riproposti eventi storici di guerra. Grazie alla Methodos che mette a disposizione quattro atleti, verrà mostrata per la prima volta cos’è la scherma storica agonistica; anche questa sarà lanciata da Caltagirone, perchè il prossimo anno organizzeremo il primo campionato regionale di scherma storica sportiva. Sarà con noi Sebastiano Manzoni, consigliere nazionale della Federazione Italiana Scherma – conclude Arturo Torregossa, ormai vincolato da vecchissima ed affidata amicizia».

«Sono convinto – afferma Massimo Porta, presidente dell’Accademia “Agesilao Greco” di Caltagirone – che sugli spalti ci sarà un tifo caloroso che farà da cornice ad un momento intenso ed emozionante di grande sport. Un momento di inclusione, nel quale sono state eliminate tutte le barriere. Esprimo soddisfazione per poter ospitare un’altra gara regionale, a conferma dell’impegno e della credibilità dell’Accademia che mi pregio di presiedere».

L’attività pre-agonistica è riservata alle seguenti due categorie: Esordienti nati nell’anno 2015 Prime Lame nati nell’anno 2014. Gli atleti appartenenti alle due categorie posso partecipare all’attività pre-agonistica nelle specialità del fioretto, della spada e della sciabola. L’attività promozionale è riservata alle categorie degli atleti nati negli anni 2016, 2017 e 2018 che devono partecipare con armi di plastica.

DOMENICA 2 GIUGNO INIZIO GARA CATEGORIA

ore 10:00 Esordienti/Prime Lame Spada

ore 13:00 Esordienti/Prime Lame Fioretto

ore 13:00 Esordienti/Prime Lame Sciabola

ore 13:00 Fioretto di plastica

ore 13:00 Scherma Paralimpica

Verranno premiati i primi 4 atleti della competizione ufficiali, e tutti gli atleti partecipanti del Trofeo Promozionale

. (Salvo Cona)

Com. Stam. + foto