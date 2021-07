Torna finalmente la grande vela internazionale con le acque di Marina degli Aregai e la sede dello Yacht Club Sanremo affollate dai 422 giovani atleti che da oggi. 2 luglio, fino al 10 luglio si sfideranno in mare per la conquista del titolo mondiale 420 nelle categorie maschile – mixed, femminile. Maschile – mixed, femminile under 17

E la vela riparte anche dalle categorie giovanili in uno degli eventi più importanti del calendario della vela mondiale giovanile. Sanremo e il suo Yacht Club, a poche settimane dalla conclusione della Rolex Giraglia, tornano a essere ospiti di una regata che vede la partecipazione di 211 equipaggi in rappresentanza di 20 nazioni differenti. Il Campionato del Mondo della Classe 420 è da sempre una pietra miliare nel percorso dei giovani velisti che si avvicinano così alle classi olimpiche – il 420 è la sorella minore del 470, doppio olimpico per eccellenza. Dopo la pausa forzata del 2020 grande attesa ed entusiasmo per questi eventi che dimostrano come si possa tornare alla normalità anche attraverso lo sport.

Oggi l’inaugurazione del Campionato Mondiale che prenderà il via in mare alle 15:00 di domenica 4 luglio con la practice race. Le regate inizieranno poi lunedì 5 maggio con lo start della prima prova previsto per le 11:55, per il campionato sono previste fino a tre regate giornaliere per un totale di 12 prove.

Tutte le informazioni della regata sul sito dell’evento, qui.

Le nazioni rappresentate

Argentina, Austria, Brasile, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungheria, Inghilterra, Irlanda, Israele, Italia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia e USA.



Il 420

Il 420 è stato progettato da Christian Maury, in risposta a una specifica redatta da Aristide Lehoerrff e Pierre Latxague, istruttori di vela presso la scuola di vela Socoa a Saint Jean de Luz – Ciboure nel sud ovest della Francia. Il progetto mirava a soddisfare l’esigenza di una barca da allenamento ad alte prestazioni. Originariamente progettata per velisti esperti che desiderano migliorare le proprie capacità in regata, si è presto capito che questa barca si adattava bene a un’ampia varietà di pesi e abilità dell’equipaggio. La Classe si sviluppò rapidamente in Francia, venendo adottata a livello nazionale come scafo propedeutico per la classe olimpica 470, lanciata nel 1964. Il suo status internazionale è stato riconosciuto dall’International Yacht Racing Union, poi ISAF e ora World Sailing. Il 420 è stata la barca scelta per i primissimi Campionati Mondiali Giovanili ISAF, tenutisi ad Angelholm, in Svezia, nel 1971.

50 anni fa esatti dal Mondiale di Sanremo.

