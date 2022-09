2022 Campionati Europei 470: buon inizio per Gradoni-Dubbini in top ten

È iniziato oggi a Cesme in Turchia il Campionato Europeo della classe 470 Mixed. Sono 52 gli equipaggi in gara per la classifica open, 40 quelli che concorrono al titolo continentale.

Gli atleti sono suddivisi in due flotte e oggi si sono disputate 3 prove con vento intorno ai 15 nodi. Per tutte le informazioni sull’evento: https://2022europeans.470.org/

470 Mix

La classifica dopo 3 prove:

1° Xammar Hernandez – Brugman Cabot (ESP)

2° Mas Depares – Rodriguez Garzia-paz (ESP)

3° Dahlberg – Karlsson (SWE)

Gli italiani in gara:

10° Gradoni – Dubbini (ITA)

12° Ferrari – Caruso (ITA)

19° Di Salle – Padovani (ITA)

26° Berta – Festo (ITA)

28° Totis – Linussi (ITA)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Bruno Festo: “Oggi condizioni di vento forte; era importante partire bene e far correre la barca. La seconda condizione siamo riusciti a esprimerla bene con una buona velocità, sulle partenze invece dobbiamo ancora lavorare per migliorarci. Siamo comunque all’inizio di questo Campionato Europeo, abbiamo tempo e modo di migliorare la classifica e soprattutto di fare esperienza e crescere come equipaggio.”

Il tecnico FIV Gabrio Zandonà: “Prima giornata con vento forte tra i 15 e 16 nodi da 320 gradi: condizioni classiche per il luogo. Si sono disputate tre prove nelle quali tutti si sono dimostrati performanti. Ottimi risultati per Gradoni – Dubbini che sono in top ten. Unico neo della giornata un OCS per Berta – Festo che li penalizza un po’ in classifica. Il morale dei ragazzi è alto e sono convinto possano già da domani consolidare le buone prestazioni di oggi.”

Qui di seguito l’elenco degli italiani presenti

470 MIX

Elena Berta (Aeronautica Militare) – Bruno Festo (LNI Mandello del Lario)

Benedetta Di Salle (Marina Militare) – Francesco Padovani (LNI Mandello)

Giacomo Ferrari (Marina Militare) – Bianca Caruso (Marina Militare)

Marco Gradoni (Tognazzi MV) – Alessandra Dubbini (Fiamme Gialle)

Andrea Totis (LNI Mandello) – Alice Linussi (SV Barcola Grignano)

Tecnico FIV presente: Gabrio Zandonà

