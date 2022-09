2022 Campionati Europei 470: da domani gold fleet con 4 equipaggi italiani

Secondo giorno di regate a Cesme in Turchia per il Campionato Europeo della classe 470 Mixed.

Come nella giornata di ieri vento sostenuto che ha consentito di disputare altre due prove. Bene Gradoni – Dubbini che consolidano la loro posizione in classifica, ma giornata positiva per tutti gli equipaggi azzurri. In quattro entrano in gold fleet.

Per tutte le informazioni sull’evento:

https://2022europeans.470.org/

470 Mix

La classifica dopo 5 prove:

1° Diesch – Markfort (GER)

2° Xammar Hernandez – Brugman Cabot (ESP)

3° Dahlberg – Karlsson (SWE)

Gli italiani in gara (classifica europei):

7° Gradoni – Dubbini (ITA)

12° Ferrari – Caruso (ITA)

18° Di Salle – Padovani (ITA)

23° Berta – Festo (ITA)

27° Totis – Linussi (ITA)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Giacomo Ferrari: “Regate belle combattute; noi siamo stati un po’ troppo conservativi nella prima ma ci siamo riscattati con carattere nella seconda. Domani comincia la gold fleet con la classifica che è molto corta; tutto può succedere.”

Il tecnico FIV Gabrio Zandonà: “Anche oggi gli equipaggi hanno trovato condizioni di vento sostenuto. Bene comunque le prestazioni di tutti che hanno permesso di entrare con 4 barche in flotta gold. Peccato per una prova annullata per un problema al gate di poppa dove i nostri ragazzi erano ben messi in classifica. Da domani si entra nel vivo con tutti i migliori in gold fleet e coefficiente di difficoltà nettamente maggiore.”

Qui di seguito l’elenco degli italiani presenti

470 MIX

Elena Berta (Aeronautica Militare) – Bruno Festo (LNI Mandello del Lario)

Benedetta Di Salle (Marina Militare) – Francesco Padovani (LNI Mandello)

Giacomo Ferrari (Marina Militare) – Bianca Caruso (Marina Militare)

Marco Gradoni (Tognazzi MV) – Alessandra Dubbini (Fiamme Gialle)

Andrea Totis (LNI Mandello) – Alice Linussi (SV Barcola Grignano)

Tecnico FIV presente: Gabrio Zandonà

