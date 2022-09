2022 Campionati Europei 470: primo giorno di Gold Fleet con poco vento, bene Ferrari – Caruso

Primo giorno di Gold Fleet a Cesme in Turchia per il Campionato Europeo della classe 470 Mixed.

Il vento, rispetto ai giorni precedenti è calato mischiando le posizioni in classifica. Tra gli equipaggi italiani notevole passo in avanti per Ferrari Caruso che entrano in top ten.

Per tutte le informazioni sull’evento:

https://2022europeans.470.org/

470 Mix

La classifica dopo 7 prove:

1° Xammar Hernandez – Brugman Cabot (ESP)

2° Mas Depares – Rodriguez Garzia-paz (ESP)

3° Wanser – Autenrieth (GER)

Gli italiani in gara (classifica europei):

6° Ferrari – Caruso (ITA)

13° Gradoni – Dubbini (ITA)

20° Berta – Festo (ITA)

22° Di Salle – Padovani (ITA)

28° Totis – Linussi (ITA)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Elena Berta: “Oggi prima giornata di Gold Fleet molto combattuta. Nella prima prova siamo stati bravi a chiudere senza particolari sbavature, purtroppo nella seconda invece abbiamo commesso un paio di errori di troppo che hanno compromesso il risultato. Ci sono ancora quattro prove per poter misurare i nostri progressi, stiamo lavorando con intensità e determinazione. Domani probabilmente le condizioni meteo cambieranno ancora quindi dovremo farci trovare pronti.”

Il tecnico FIV Gabrio Zandonà: “Giornata in chiaro scuro per gli equipaggi italiani che oggi, primo giorno di Gold Fleet, hanno trovato vento in calo intorno ai 6/8 nodi. Purtroppo Gradoni – Dubbini hanno incontrato diverse difficoltà e sono rimasti attardati in entrambe le prove, ottima giornata invece per Ferrari – Caruso in netta risalita in classifica e punteggio interessante. Berta – Festo altalenanti con una buona prima prova e indietro nella seconda, Di Salle – Padovani nelle retrovie in entrambe le prove. Domani il vento dovrebbe nuovamente cambiare con un incrocio di vento da terra da sud che si andrà a scontrare con la brezza proveniente da nord. Sarà fondamentale interpretare bene il campo.”

Qui di seguito l’elenco degli italiani presenti

470 MIX

Elena Berta (Aeronautica Militare) – Bruno Festo (LNI Mandello del Lario)

Benedetta Di Salle (Marina Militare) – Francesco Padovani (LNI Mandello)

Giacomo Ferrari (Marina Militare) – Bianca Caruso (Marina Militare)

Marco Gradoni (Tognazzi MV) – Alessandra Dubbini (Fiamme Gialle)

Andrea Totis (LNI Mandello) – Alice Linussi (SV Barcola Grignano)

Tecnico FIV presente: Gabrio Zandonà

