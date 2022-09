2022 Campionati Mondiali 49er, 49erFX, Nacra 17: il vento rafficato e oscillante mischia un po’ le carte

Terza giornata di regate ad Halifax, protagonista il vento che complica i campi di regata per tutte le classi impegnate. Le classifiche ne risentono non tanto per le posizioni quanto per i punteggi.

Nei 49er due equipaggi italiani passano in Gold Fleet (Crivelli Visconti – Calabrò e Ferrarese – Chistè), nei 49erFX qualche passo avanti per tutte le azzurre, nei Nacra 17 tutti e tre gli equipaggi nelle zone alte della classifica.

49er

La classifica overall dopo 8 prove:

1° Lambriex – Werken (NED)

2° Botin – Trittel Paul (ESP)

3° Dunning Beck – Gunn (NZL)

Gli italiani in gara:

13° Crivelli Visconti – Calabrò (ITA)

18° Ferrarese – Chistè (ITA)

39° Anessi – Gamba (ITA)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Marco Anessi: “Oggi ultima giornata di qualifiche: abbiamo disputato 4 prove con condizioni molto difficili, vento da terra oscillante molto rafficato. Purtroppo oggi non siamo riusciti a portare a casa i parziali che ci servivano per entrare nella Gold Fleet. Scendiamo in acqua domani comunque motivati a recuperare tutto quello che possiamo recuperare per concludere al meglio questo Campionato del Mondo.”

Il tecnico FIV Gianmarco Togni: “Si è conclusa una giornata molto complicata con vento al limite, non tanto per intensità quanto per direzione con salto di circa trenta gradi. Queste condizioni hanno reso i risultati di giornata estremamente altalenanti un po’ per tutti gli atleti e gli italiani hanno cercato di difendersi con ordine. C’è soddisfazione per i due equipaggi che hanno raggiunto la Gold Fleet, ma anche Anessi – Gamba hanno provato fino alla fine a centrare questo primo obiettivo. Purtroppo le condizioni del vento hanno reso tutto più complicato e mi auguro che domani possa tornare il vento termico dei primi giorni che consentirà una lettura più chiara del campo.”

49erFX

La classifica overall dopo 9 prove:

1° Bobeck – Netzler (SWE)

2° Aanholt – Duetz (NED)

3° Echegoyen – Barcelò (ESP)

Le italiane in gara:

13° Germani – Bertuzzi (ITA)

25° Omari – Carraro (ITA)

30° Passamonti – Fava (ITA)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Arianna Passamonti: “Giornata complicata con vento oscillante da terra. È stato difficile trovare una costante nelle tre prove data la forte differenza di pressione che ha caratterizzano il campo in ogni lato. Nelle prime due prove siamo riuscite a rimanere costanti e consolidare nei momenti opportuni, portando a casa due parziali discreti. Nell’ultima prova non siamo riuscite a rimanere in fase dopo la partenza e questo ha compromesso il resto della regata. Prossimi giorni è previsto uno scenario diverso e siamo cariche per provare a cambiare il trend.”

Il tecnico FIV Gianfranco Sibello: “Oggi giornata con vento da terra instabile e bucato che ha reso difficile il campo di regata per tutti. I nostri equipaggi hanno avuto buoni spunti e tutti, nonostante qualche errore di troppo, hanno migliorato la loro posizione. Ci sono ancora sette prove e eventuale Medal Race per cui i punti in gioco e le possibilità di migliorare la classifica sono tante. Nei prossimi è previsto un ulteriore cambio di condizioni con meno vento. Possiamo e dobbiamo migliorare: resto positivo perché è l’atteggiamento che voglio da parte di tutti.”

Nacra 17

La classifica overall dopo 9 prove:

1° Tita – Banti (ITA)

2° Ugolini – Giubilei (ITA)

3° Kurtbay – Keskinen (FIN)

Gli altri italiani in gara:

7° Bissaro – Frascari (ITA)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Caterina Banti: “Anche oggi una giornata tricky, difficile, con vento rafficato e oscillante specialmente all’inizio. Abbiamo fatto una brutta prima prova e poi vinto le altre due; oggi c’è stato anche qualche problema con le alghe che erano in mezzo al campo di regata. Siamo ormai a metà campionato, piedi per terra e testa sulle spalle per dare sempre il nostro meglio. Una menzione particolare per la location che è davvero ben organizzata con tutti gli addetti gentili e cordiali.”

Il tecnico FIV Gabriele Bruni: “Giornata complessa per il vento da terra oscillante e rafficato. Tita – Banti nella prima prova sono rimasti senza vento nella prima bolina e quindi in ritardo, ma poi hanno concluso in testa le altre due prove di giornata. Ugolini – Giubilei hanno gestito molto bene la giornata non inciampando in qualche cattivo risultato. Bissaro – Frascari bene nelle boline, hanno perso qualcosa ancora in poppa ma sono fiducioso che nei prossimi giorni possano entrare nei primi cinque in classifica.”

Qui di seguito l’elenco dei convocati.

49er

Marco Anessi (AN Sebina) – Edoardo Gamba (FV Malcesine)

Uberto Crivelli Visconti (Marina Militare) – Giulio Calabrò (Marina Militare)

Simone Ferrarese (CV Bari) – Leonardo Chistè (Aeronautica Militare)

Tecnico FIV presente: Gianmarco Togni

49erFX

Jana Germani (Marina Militare) – Giorgia Bertuzzi (Marina Militare)

Carlotta Omari (Fiamme Gialle) – Sveva Carraro (Aeronautica Militare)

Arianna Passamonti (Nauticlub Castelfusano) – Giulia Fava (AV Civitavecchia)

Tecnico FIV presente: Gianfranco Sibello

NACRA 17

Gianluigi Ugolini (Aeronautica Militare) – Maria Giubilei (Aeronautica Militare)

Ruggero Tita (Fiamme Gialle) – Caterina Banti (CC Aniene)

Vittorio Bissaro (Fiamme Azzurre) – Maelle Frascari (CC Aniene)

Tecnico FIV presente: Gabriele Bruni

