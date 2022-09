2022 Campionati Mondiali 49er, 49erFX, Nacra 17: quarta giornata positiva per tutte le classi

Il Campionato del Mondo entra nel vivo. La classe 49er ha disputato il primo giorno di Gold Fleet, i due equipaggi italiani impegnati hanno disputato buone prove che hanno permesso di risalire la classifica.

Nella classe 49erFX continua la scalata di Germani – Bertuzzi virtualmente in top ten. Per i Nacra 17 solito rullo compressore Tita – Banti che collezionano altri tre primi posti; ottimi anche Ugolini – Giubilei, giornata un po’ sfortunata per Bissaro – Frascari comunque tranquillamente in top ten.

49er

La classifica overall dopo 11 prove:

1° Lambriex – Werken (NED)

2° Fantela – Fantela (CRO)

3° Botin – Trittel Paul (ESP)

Gli italiani in gara:

10° Crivelli Visconti – Calabrò (ITA)

16° Ferrarese – Chistè (ITA)

42° Anessi – Gamba (ITA)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Simone Ferrarese: “Primo giorno di Gold Fleet con i primi 25 al mondo, quindi una flotta durissima. Abbiamo avuto qualche problema di velocità nella prima prova poi abbiamo pian piano migliorato. Abbiamo disputato regate sempre in recupero, superando barche, quindi per noi questo è positivo e ci dà morale. Ovviamente dobbiamo lavorare ancora sulle partenze e migliorare la velocità. Cercheremo di mettere insieme tutto e, domani, spingere al massimo per centrare l’obiettivo. Al momento siamo sedicesimi ma la classifica fino alla top dieci è molto corta. Domani ancora vento termico sui dieci – dodici nodi, daremo il massimo.”

Il tecnico FIV Gianmarco Togni: “Oggi tre prove per i ragazzi in Gold Fleet. I ragazzi sono andati bene, hanno fatto delle prove interessanti che hanno permesso di risalire in classifica. Bisogna mantenere la concentrazione, il morale è buono e domani sarà una giornata decisiva per capire le reali posizioni di classifica dei ragazzi.”

49erFX

La classifica overall dopo 12 prove:

1° Aanholt – Duetz (NED)

2° Bobeck – Netzler (SWE)

3° Black – Tidey (GBR)

Le italiane in gara:

11° Germani – Bertuzzi (ITA)

26° Omari – Carraro (ITA)

30° Passamonti – Fava (ITA)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Jana Germani: “Giornata positiva per noi. Dopo un po’ di attesa del vento è arrivata la seabreeze. Come una normale termica ha pagato a inizio giornata la sinistra e poi man mano sempre di più la destra. La prima prova ci siamo difese e recuperato il più possibile, la seconda prova avevamo quasi la vittoria in tasca quando issando l’ultima poppa abbiamo preso un cespuglio di alghe enorme sul timone rallentando rispetto alle avversarie: anche questo purtroppo fa parte del gioco. La terza abbiamo concluso nuovamente bene considerando la partenza mediocre. Abbiamo accorciato la classifica e siamo pronte per recuperare il più possibile nelle prove di domani.”

Il tecnico FIV Gianfranco Sibello: “Anche oggi tre prove disputate. Abbiamo dovuto aspettare circa due ore ma poi è entrata una termica ben distesa intorno ai 10 nodi con punte da 14. Germani – Bertuzzi hanno interpretato bene il campo, hanno regatato con molta tenacia e determinazione facendo una performance più consona al loro livello, accorciando così la classifica. Questo alza il morale e la fiducia in vista delle ultime quattro regate di flotta. Adesso l’obiettivo è entrare in Medal Race. Domani dovrebbe essere una giornata simile ad oggi per condizioni meteo.”

Nacra 17

La classifica overall dopo 9 prove:

1° Tita – Banti (ITA)

2° Ugolini – Giubilei (ITA)

3° Kurtbay – Keskinen (FIN)

Gli altri italiani in gara:

8° Bissaro – Frascari (ITA)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Il tecnico FIV Gabriele Bruni: “Oggi giornata di brezza termica con vento da 180 molto regolare. È stata quasi sempre una gara di velocità e i nostri equipaggi sanno essere veloci. Tita – Banti hanno vinto tutte e tre le prove, Ugolini – Giubilei sono cresciuti molto da questo punto di vista, ma hanno pagato qualche errorino soprattutto in partenza. Bissaro – Frascari un po’ più in difficoltà anche per la rottura di un bozzello che non gli ha permesso di usare il gennaker in una prova”

Qui di seguito l’elenco dei convocati.

49er

Marco Anessi (AN Sebina) – Edoardo Gamba (FV Malcesine)

Uberto Crivelli Visconti (Marina Militare) – Giulio Calabrò (Marina Militare)

Simone Ferrarese (CV Bari) – Leonardo Chistè (Aeronautica Militare)

Tecnico FIV presente: Gianmarco Togni

49erFX

Jana Germani (Marina Militare) – Giorgia Bertuzzi (Marina Militare)

Carlotta Omari (Fiamme Gialle) – Sveva Carraro (Aeronautica Militare)

Arianna Passamonti (Nauticlub Castelfusano) – Giulia Fava (AV Civitavecchia)

Tecnico FIV presente: Gianfranco Sibello

NACRA 17

Gianluigi Ugolini (Aeronautica Militare) – Maria Giubilei (Aeronautica Militare)

Ruggero Tita (Fiamme Gialle) – Caterina Banti (CC Aniene)

Vittorio Bissaro (Fiamme Azzurre) – Maelle Frascari (CC Aniene)

Tecnico FIV presente: Gabriele Bruni

Per tutte le informazioni sull’evento:

https://49er.org/event/2022-world-championship/

Com. Stam./foto