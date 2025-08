2026 all’insegna di grandi novità nel mondo FMI!

Proposte innovative per tutti i motociclisti: Licenza Fuoristrada Regionale e Tessere One Day per favorire l’avvicinamento al motociclismo. Anticipati i termini di riaffiliazione per i Moto Club e di tesseramento

La Federazione Motociclistica Italiana lancia importanti novità per il 2026! Proposte che mirano ad avvicinare nuovi appassionati e giovani al motociclismo. Cambiamenti particolarmente significativi, illustrati nella Circolare FMI 2026 e che hanno l’obiettivo di rendere il mondo del motociclismo ancora più accessibile.

Queste le principali novità:

– Nuovo asset delle Licenze Fuoristrada con l’introduzione della Licenza Fuoristrada Regionale, disponibile anche One Event, per semplificare l’avvicinamento alle competizioni anche in termini di costi.



– Istituzione della Tessera Member One Day – dedicata a coloro che vogliono approcciarsi al motociclismo e alle attività FMI non agonistiche – e della Tessera Sport One Day per chi vuole provare gli allenamenti in pista.



– Anticipazione, attraverso procedure semplificate, dei termini di riaffiliazione dei Moto Club e di tesseramento, che apriranno il 1° ottobre. Una tempistica che vuole garantire la possibilità di organizzare con ampio anticipo l’attività 2026 ed una maggiore durata (fino a 15 mesi) della validità della nuova tessera.

NOVITÀ SULLE LICENZE FUORISTRADA: PIÙ SCELTE PER OGNI ESIGENZA!

La FMI introduce una chiara distinzione nelle Licenze Fuoristrada, per venire incontro alle diverse esigenze dei piloti. L’obiettivo di questa riorganizzazione è rendere ancora più accessibili le competizioni, in particolare quelle regionali:

– Licenza Fuoristrada Regionale (€ 100): Consente l’attività a livello regionale, sia nella regione di appartenenza del proprio Moto Club che in altre Regioni d’Italia. Può essere rilasciata a chiunque, a prescindere dai titoli federali avuti in precedenza.



– Licenza Fuoristrada Nazionale (€ 200): Permette l’attività a tutti i livelli: regionale, interregionale e nazionale.



– Licenza Fuoristrada Regionale One Event (€ 40): Valida per un singolo evento a livello regionale. Attivabile un numero illimitato di volte.



– Licenza Fuoristrada Nazionale One Event (€ 80): Valida per un singolo evento a livello nazionale. Attivabile fino a due volte l’anno e può essere rilasciata a chiunque, a prescindere dai titoli federali avuti in precedenza.

TESSERE ONE DAY: ACCESSO SEMPLIFICATO ALLE ATTIVITÀ FMI!

A partire dal 1° gennaio 2026, per chi desidera avvicinarsi al mondo FMI o partecipare a eventi specifici, sono state introdotte due nuove tessere giornaliere:

– Tessera Member One Day (€ 10): Valida fino alle 23:59 del giorno di attivazione, permette la partecipazione ad attività del Settore Tecnico (CTP, Corsi di Guida Sicura), Motocavalcate, Mountaintrial, Eventi Hobby Sport Master, Motoraduni e Motoincontri. Non include alcuni servizi come l’assistenza stradale, la possibilità di iscrizione al Registro Storico e l’accesso a convenzioni riservate a tesserati FMI.



– Tessera Sport One Day (€ 40): Valida fino alle 23:59 del giorno di attivazione. Offre la copertura assicurativa infortuni e RCT in occasione di allenamenti in Impianti/Piste/Autodromi omologati FMI, purché gli organizzatori siano Moto Club affiliati o Organizzatori iscritti alla FMI.



RIAFFILIAZIONE E TESSERAMENTO AL VIA IL 1° OTTOBRE!

Una delle novità più rilevanti riguarda l’anticipazione dei termini per le riaffiliazioni e il tesseramento, che per il 2026 prenderanno il via il 1° ottobre 2025. Questo cambiamento offre maggiore flessibilità ai Moto Club per organizzare la prossima stagione sportiva.

Ecco le principali novità in sintesi:

Tempistiche e Importi di Affiliazione, Riaffiliazione e Tesseramento:

– Riaffiliazione Moto Club (€ 100): Sarà possibile riaffiliarsi dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025, al costo di € 100.



– Prima Affiliazione Moto Club (€ 200): Le nuove affiliazioni potranno essere effettuate dal 3 novembre 2025 al 31 luglio 2026.



– Tesseramento:



Tramite Moto Club: 1° ottobre (€ 40) – l’importo è da intendersi riferito alla sola quota dovuta per il tesseramento alla FMI e non comprende eventuali ed ulteriori quote associative o di iscrizione al MC.



Tramite Moto Club aderente al tesseramento online (€ 60): 1° ottobre



Tramite Moto Club Italia (€ 80): 1° ottobre.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Facilitare l’ingresso nelle competizioni, avvicinare motociclisti e appassionati alle nostre attività, permettere ai nostri Moto Club di pianificare al meglio la prossima stagione sono gli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere con le novità appena lanciate per il 2026. Ritengo queste nuove proposte un importante punto di svolta per proseguire nella direzione di una costante crescita del nostro movimento, sportivo e non. Mi auguro che gli utenti, i piloti e i Moto Club approfittino di questi vantaggi. Basti pensare che una nuova tessera può valere per 15 mesi (dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026) e che il costo della Licenza Fuoristrada Regionale è veramente conveniente. Ringrazio il Consiglio Federale, all’interno del quale vi è stato un grande gioco di squadra per portare a compimento questo primo, importantissimo passo verso il 2026”.



Si invitano tutti i Moto Club, i Tesserati e gli appassionati a consultare la Circolare FMI 2026 (disponibile cliccando qui) per tutti i dettagli.

Clicca qui per la pagina dedicata alle novità 2026

Com. Stam. + foto FMI