209° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri

Alle 17.30 di oggi, 5 giugno 2023, presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria, in piazza Vittorio Veneto, alla presenza del Comandante Provinciale, Col. Massimiliano Rocco, e del Prefetto di Alessandria, dr.ssa Alessandra Vinciguerra, si è tenuta la celebrazione del 209° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, con la deposizione di una corona d’alloro presso il monumento ai Caduti presente all’interno della Caserma “Scapaccino”.

Nel corso della cerimonia è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, ai quali è seguito il discorso del Comandante Provinciale di Alessandria, Col. Massimiliano Rocco.

Sono stati quindi premiati i Carabinieri che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno per l’attività d’istituto svolta, che ha visto l’Arma alessandrina perseguire l’87% del totale dei delitti perpetrati nell’intera provincia, a fronte del rimanente 13% perseguito da tutte le altre Forze di Polizia presenti sul territorio.

2.517 le persone deferite all’Autorità Giudiziaria, di cui 206 in stato di arresto.

Tra queste ultime, anche gli autori degli omicidi della Sig.ra Norma Megardi, a Sale (AL) e del giovane Cristian Martinelli, a Casale Monferrato (AL).

I furti, nel loro complesso, continuano a rappresentare il delitto maggiormente consumato (41%). Tra questi, a fronte di un numero sostanzialmente stabile di quelli in abitazione, si registrano, in leggero aumento (+7%), quelli commessi all’interno degli esercizi commerciali e sulle auto in sosta.

Particolare attenzione viene rivolta a quelli c.d. “con destrezza”, nella cui tipologia sono compresi i reati in danno di persone anziane, anche attraverso mirate indagini e servizi di prevenzione, a cui si aggiungono una capillare azione informativa e di sensibilizzazione della popolazione, in sinergia con enti ed amministrazioni locali.

In aumento le truffe e le frodi informatiche, sebbene, al riguardo, aumentano anche quelle scoperte ed il numero degli autori denunciati.

Di seguito, le motivazioni dei riconoscimenti:

ENCOMIO SEMPLICE del Comandante della Legione CC Piemonte e Valle d’Aosta concesso al Magg. Gabriele FABIAN con la seguente motivazione:

“Comandante di Compagnia distaccata, con riconosciuta professionalità, efficace prontezza e generoso slancio, rianimava, con l’ausilio di un defibrillatore, un militare della Guardia di Finanza colpito da arresto cardiocircolatorio all’interno degli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria. L’azione, esempio di determinazione, tenacia e reattività, contribuiva ad esaltare il prestigio dell’Istituzione”.

Alessandria, 24 marzo 2022.

ENCOMIO SEMPLICE del Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri concesso al Cap. Davide SESSA con la seguente motivazione:

“Comandante di Sezione di Reparto Anticrimine del Raggruppamento Operativo Speciale, evidenziando alto senso del dovere, elevata professionalità e spiccate capacità investigative, coordinava, partecipandovi personalmente, complessa indagine nei confronti di promotori e partecipi di un’organizzazione criminale operante tra l’Italia e la Spagna, responsabili di traffico internazionale di stupefacenti. L’operazione, che riscuoteva diffusi consensi, esaltando il prestigio dell’Arma dei Carabinieri, si concludeva con l’esecuzione di misure cautelari a carico di 9 indagati e il sequestro di ingenti quantitativi di narcotico”.

Territorio nazionale e Spagna, maggio 2017 – aprile 2021.

ENCOMIO SEMPLICE del Comandante della Legione CC Piemonte e Valle d’Aosta, concesso al Ten. DEL RIO Graziano, Lgt. TONON Paolo, Mar Magg. PALMA Davide, Brig. Ca. GARDIN Alberto, V.Brig. CASSATA Paolino, App.Sc. Q.S. VIGNOLI Fabrizio ed App. Sc. LARATTA Andrea con la seguente motivazione:

“Comandante ed Addetto a Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia distaccata, dando prova di elevatissime doti professionali e pregevole acume investigativo, partecipava, con non comune abnegazione e alto senso del dovere, a complessa attività d’indagine nei confronti di un sodalizio criminale che, con minacce anche a mano armata, costringeva in più occasioni gli acquirenti di ingenti quantità di stupefacente a onorare i debiti contratti. L’operazione si concludeva con l’esecuzione di tre fermi di indiziato di delitto, quattro arresti in flagranza, il recupero di parte del denaro provento dell’attività di spaccio e il deferimento in stato di libertà di tre autori di furti in abitazione in danno di persone anziane”.

Tortona (AL), aprile- settembre 2021.

Encomio Semplice del Comandante della Legione CC Piemonte e Valle d’Aosta concesso all’App. Sc. Stefano PENDOLA con la seguente motivazione:

“Addetto a Stazione distaccata, evidenziando esemplari doti professionali, coraggiosa determinazione e generoso altruismo, dopo lunga ed estenuante trattativa, condotta in una situazione di diretta esposizione a rischio per la propria incolumità personale, riusciva a dissuadere dai propositi suicidi un giovane che, in stati di grave alterazione psichica e armato di coltello, minacciava di lanciarsi nel vuoto all’interno della propria abitazione”.

Tortona (AL), 7 gennaio 2023.

Vivissimo compiacimento del Comandante della Legione CC Piemonte e Valle d’Aosta” concesso al: Cap. Domenico LAVIGNA, Lgt. C.S. Valerio MIRABELLA, Lgt,. C.S. Stefano SCARINO, Brig. Ca. Q.S. MAZZEO Vittorio, Brig. Massimo TANDA ed App. SC. Q.S. Michele GUIDA, con la seguente motivazione:

“Il favorevole esito dell’attività d’indagine, condotta nel mese di giugno u.s. relativa al rinvenimento di resti carbonizzati di una donna all’interno di un’autovettura in una zona rurale della campagna Alessandrina e conclusasi con l’arresto dell’autore dell’efferato omicidio e della distruzione del cadavere della malcapitata, contribuendo a conferire ulteriore lustro al prestigio della nostra Istituzione”.

Isola Sant’Antonio e Sale (AL), 20 giugno-25 giugno 2022.

Vivissimo Compiacimento del Comandante della Legione CC Piemonte e Valle d’Aosta concesso al Lgt. Giovanni Roberto PONZO, Lgt. Paolo LAGOZZINO, con la seguente motivazione:

“Il favorevole esito dell’attività d’indagine, condotta nei giorni 17 e 18 agosto u.s., relativa all’arresto di tre cittadini extracomunitari responsabili di un pericoloso incendio appiccato in un condominio del Comune di Serravalle Scrivia, contribuendo a conferire ulteriore lustro al prestigio della nostra Istituzione”.

Serravalle Scrivia, 17 e 18 agosto 2022.

Vivissimo Compiacimento del Comandante della Legione CC Piemonte e Valle d’Aosta concesso al Brig. Ca. ESPOSITO Vincenzo, App. Sc. Vincenzo CAPIZZI, App. Sc. Marco CORTESI, con la seguente motivazione:

“Il favorevole esito dell’attività d’indagine, condotta tra marzo e novembre 2021, nei confronti di un sodalizio criminale costituito da giovanissimi dediti ai reati di spaccio di stupefacenti, estorsione e rapine, conclusasi con l’esecuzione di sei misure cautelari e la denuncia in s. l. di cinque persone, il sequestro di una pistola ed un etto di sostanza stupefacente, ha riscosso l’unanime consenso dell’opinione pubblica e l’incondizionato plauso delle Autorità”.

Provincia di Alessandria, marzo 2021 – dicembre 2021.

PERGAMENA di ringraziamento del Comune di Alessandria concessa al V. Brig. Salvatore GERMANA’ con la seguente motivazione:

“Vice Brigadiere in servizio presso la Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alessandria, per essersi avvicinato, con encomiabile competenza, sensibilità e coraggio, ad una giovane donna in difficoltà presso il Ponte Meier di Alessandria, ascoltandola con garbo, discrezione e umanità, convincendola a desistere da gravi propositi autolesionistici, incitandola efficacemente a superare la drammatica fragilità di quel momento e ridandole speranza nella Vita e fiducia nell’aiuto delle Persone e della Comunità”.

Alessandria, 5 aprile 2023

Attestazioni di merito del Comandante Provinciale di Alessandria al:

Generale di Brigata in congedo DEFLORIAN Silvano;

Luogotenente C.S. in congedo GUIDETTI Davide;

Luogotenente C.S. in congedo GIAMPUZZI Alessandro;

Luogotenente C.S. in congedo BASCIU Renato;

Brigadiere DESCISCIOLO Paolo.