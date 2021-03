Giorno 21 Marzo 2021 alle ore 12.30, in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera, porteremo una corona di fiori presso il Monumento dedicato “Ai caduti nella lotta alla mafia”, realizzato dallo scultore Salvo Salvato, che si trova nella piazza Vittorio Emanuele Orlando di Cinisi.

Un gesto simbolico per ricordare tutte quelle persone che si sono battute contro il giogo della mafia, per costruire un Paese libero e giusto, fondato sui valori democratici della Costituzione.

Sono tantissime le vittime di mafia, bambini, donne, uomini e tanti i familiari e amici che sono stati privati dei loro affetti, non possiamo dimenticare e dobbiamo impegnarci affinché questo fenomeno abbia finalmente una fine; questo è quello che ci ha insegnato mamma Felicia che ha dedicato la propria vita per ottenere verità e giustizia per Peppino, ucciso per aver combattuto la mafia, in un percorso di memoria rivolto a tutti ed in particolare alle nuove generazioni.

Con l’occasione abbiamo chiesto al Comune di Cinisi di ricollocare la targa descrittiva del monumento, assente da molti anni, un segnale molto importante per Cinisi e non solo. Sappiamo che la nostra richiesta è stata accolta e quindi sarà collocata una nuova targa.

Non possiamo invitare alla partecipazione, perché è importante attenerci alle norme riguardanti la pandemia e per evitare qualunque forma di assembramento in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Il nostro vuole essere un gesto simbolico che non crei nessun rischio alla salute pubblica, ma che serva a mantenere viva la memoria collettiva.

Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato

Associazione Peppino Impastato

Centro Impastato – No mafia Memorial

Radio cento passi

Associazione culturale AsaDin

Com. Stam.