La prestigiosa kermesse cinematografica ideata e diretta da Ezio Greggio Presidente di giuria l’attrice francese, Premio César ANNE BROCHET con gli attori italiani: CRISTIANA DELL’ANNA – RICKY MEMPHIS e l’attore e modello ALAIN-FABIEN DELON . MONTE-CARLO, PRINCIPATO DI MONACO, DAL 27 AL 30 NOVEMBRE 2024

Una giuria internazionale composta da figure di spicco nel cinema, nella televisione e nella moda sarà presente per la 21a edizione del Montecarlo Film Festival de la Comédie, la prestigiosa manifestazione, ideata e diretta da Ezio Greggio che si svolgerà dal 27 al 30 novembre presso il Grimaldi Forum nel Principato di Monaco. Le personalità selezionate per far parte della giuria della 21a edizione di uno dei festival più importanti dedicati esclusivamente alla commedia includono; la presidente Anne Brochet, nota per le sue interpretazioni in “Cyrano de Bergerac”, “Il Riccio” e “If you don’t, I will”, che ha ricevuto il Premio César come miglior attrice non protagonista per “Tous les matins du Monde”; Cristiana Dell’Anna, attrice rivelazione del film internazionale “ Francesca Cabrini” e già vista in “Gomorra- La serie”, “Qui rido io” e “La coda del diavolo”, Ricky Memphis, attore noto per film comici come “Immaturi”, “Vacanze di Natale a Cortina”, “La mossa del pinguino” e per serie più impegnate come “Tutto chiede salvezza” e film come “Ultrà”, e infine Alain-Fabien Delon, attore, modello e scrittore francese, noto per opere come “Savage Days”, “Fabio Montale” e “You and the Night”.

Ideato e diretto da Ezio Greggio, il Monte-Carlo Film Festival, ormai giunto alla sua 21a edizione, è uno dei festival più prestigiosi al mondo dedicati alla commedia. Anche quest’anno si svolgerà presso il rinomato Grimaldi Forum di Montecarlo, dove si alternano proiezioni e masterclass con alcuni dei protagonisti più amati del cinema internazionale, italiano e francese. L’evento culminerà con la tradizionale serata di Gala e la premiazione, prevista per sabato 30 novembre .L’obiettivo principale del Montecarlo Film Festival è promuovere e diffondere i vari generi della commedia attraverso anteprime cinematografiche, sia in concorso che fuori concorso. La Kermesse, rappresenta un’importante vetrina internazionale per un genere molto apprezzato dal pubblico, ma spesso considerato “minore” dalla critica. Grazie all’impegno di Ezio Greggio e del compianto Mario Monicelli, cofondatore del festival, la commedia ha ottenuto una rivalutazione anche in altri festival di grande prestigio come Cannes, Roma, Torino e Venezia. Dopo l’ottimo riscontro dell’edizione precedente, è prevista l’introduzione di una sezione dedicata ai cortometraggi, lo Short Comedy Award, riservato a registi, attori e produttori di brevi commedie. Le iscrizioni e ulteriori informazioni sono disponibili su “Filmfreeway”, uno dei principali portali di festival internazionali.

La manifestazione si svolge, in collaborazione con EFG Bank (Monaco), sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Albert II di Monaco e dell’Ambasciata d’Italia. Anche quest’anno, Radio Monte Carlo sarà la radio ufficiale del festival.

