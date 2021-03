2 persone arrestate, 43 indagate, oltre 23.500 persone controllate; 625 servizi di vigilanza negli scali ferroviari e 228 a bordo treno, per un totale di 532 convogli presenziati. 37 servizi antiborseggio, 2 minori rintracciati, 22 contravvenzioni elevate ai sensi del Regolamento Polizia Ferroviaria e 12 sanzioni al codice della strada.

Questo il bilancio dell’attività del personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia, nella scorsa settimana, effettuata all’interno delle stazioni milanesi e sui treni per garantire la sicurezza dei viaggiatori, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni delittuosi e di degrado in ambito ferroviario nonchè per rinforzare le misure di prevenzione disposte per il contenimento della pandemia.



Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno arrestato un uomo di 42 anni, per spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti in abiti civili, durante un servizio di contrasto allo spaccio nelle stazioni della linea Milano-Saronno, hanno notato una coppia entrare nell’area boschiva adiacente alla stazione di Saronno Sud, per poi uscirvi poco dopo tentando di allontanarsi a bordo di un’autovettura.



Gli agenti, insospettiti, hanno deciso di effettuare un controllo.



I due, marito e moglie, apparsi da subito agitati, hanno fornito spiegazioni confuse e contrastanti sulla loro presenza in quel luogo. A seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di circa 0,3 grammi di cocaina e 30 grammi di eroina, oltre a un bilancino di precisione e strumenti per il taglio della sostanza occultati all’interno del veicolo. Ulteriori elementi di conferma dell’attività illecita intrapresa dalla coppia sono emersi dagli accertamenti effettuati sul telefono. Il marito, già pregiudicato per reati analoghi, è stato arrestato, mentre la donna, incensurata, è stata denunciata in stato di libertà per spaccio.



Sempre la scorsa settimana, gli agenti della Squadra di PG Compartimentale Polfer di Milano hanno arrestato un cittadino marocchino di 22 anni, destinatario di un provvedimento di carcerazione per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, reati commessi nel 2016 a Milano.



I poliziotti, nel corso di un controllo nei pressi di Via Quaranta a Milano, hanno identificato l’uomo che aveva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano dovendo scontare una pena di 9 mesi e 27 giorni di reclusione, quindi è stato condotto al carcere di Milano.